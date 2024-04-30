Як будуть працювати банки в Україні на Великдень 2024: графік роботи

Як працюватиме СЕП НБУ

Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України вже понад рік працює в режимі 24/7/365. Вона забезпечує проведення міжбанківських платіжних операцій у гривні через рахунки, відкриті в Нацбанку (99% міжбанківських платежів у національній валюті в межах нашої країни).

Всі банки України, підключені до системи, мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних (ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів).

У НБУ нагадали також, що у період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю.

Так, закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, у тому числі не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Виходячи з цього, звичайними робочими днями для фінансової системи будуть:

середа, 1 травня (День праці)

понеділок, 6 травня (наступний день після Великодня)

середа, 8 травня (День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.)

У неділю, 5 травня, коли українці святкуватимуть Великдень, відділення банків не працюватимуть.

Як працюватиме "ПриватБанк"

У "ПриватБанку" про додаткові вихідні дні, пов'язані з Великоднем або травневими святами, також не повідомляли.

Згідно з інформацією прес-служби, щодня по всій країні працює понад 1000 відділень, 5000 банкоматів і 10 000 терміналів самообслуговування "ПриватБанку".

У кол-центрі банку підтвердили, що святкових вихідних нині немає. Виходячи з цього, відділення "ПриватБанку" працюватимуть за своїм звичайним графіком.

Наприклад у Києві більшість відділень працюють з понеділка по п'ятницю - з 9:00 до 18:00 (з перервою в касі на обід з 13:00 до 14:00). Деякі відділення можуть бути "черговими" в суботу. Проте всі вони не працюють в неділю.

Виходячи з цього, у "ПриватБанку":

середа, 1 травня (День праці) - робочий день

неділя, 5 травня (Великдень) - вихідний день

понеділок, 6 травня (наступний день після Великодня) - робочий день

середа, 8 травня (День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.) - робочий день

Водночас послуги інтернет-банкінгу "Приват24" - доступні цілодобово й без вихідних.

Відділення "ПриватБанку" в Києві (скріншот: privatbank.ua/map)

Як працюватиме "Ощадбанк"

Відділення "Ощадбанку" також працюватимуть за своїм звичайним графіком - попри свята.

Наприклад у Києві більшість з них відкриті для відвідувачів з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 (без перерви на обід). Водночас субота й неділя - вихідні дні.

Отже, на травневі свята й Великдень "Ощадбанк" працюватиме за вищезгаданим графіком більшості банків:

середа, 1 травня (День праці) - робочий день

неділя, 5 травня (Великдень) - вихідний день

понеділок, 6 травня (наступний день після Великодня) - робочий день

середа, 8 травня (День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 рр.) - робочий день

Водночас інтернет-банкінг і платіжна система "Ощад 24/7" працює цілодобово й без вихідних.

У прес-службі банку зауважили також, що з 30 квітня 2024 року для клієнтів - внутрішньо переміщених осіб, за рахунками яких встановлено обмеження та які з об'єктивних причин не можуть фізично звернутися до відділення "Ощадбанку" - запроваджено процедуру ідентифікації особи власника рахунку шляхом відеодзвінка до контакт-центру.

Для призначення (замовлення) відеодзвінка необхідно перейти за посиланням й обрати бажану дату та час.

Відділення "Ощадбанку" в Києві (скріншот: oschadbank.ua/map)