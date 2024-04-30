Як буде працювати "Нова пошта" на Великодні свята: новий графік

Графік роботи

Працівники "Нової пошти" матимуть можливість відсвяткувати Великдень у колі рідних та друзів.

Тобто, графік виглядатиме так:

4 травня (субота) - звичний режим

5 травня (неділя) - вихідний, тому відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть

6 травня (понеділок) - звичний режим

"Лінія підтримки працює 24/7 та готова надати вичерпну консультацію навіть у таке велике свято, як Великдень", - повідомили Styler у пресслужбі.

Також зараз можна знайти найближче до вас відділення, яке працює, та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням.

Як заощадити час та швидко отримати посилку

У компанії є кур'єрська доставка, а це означає, що вашу посилку доставлять прямо до дверей будинку, офісу чи квартири.

Вартість доставки відправлень до дверей +35 грн до загального тарифу. Якщо вага вашого відправлення понад 30 кг - за додаткову плату.

Графік доставки на адресу:

9:00-21:00 год у будні та за спеціальним графіком у вихідні дні

Доставка до дверей посилок +30 кг доступна, якщо: