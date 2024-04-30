Як буде працювати "Нова пошта" на Великодні свята: новий графік

У неділю, 5 квітня, в Україні святкуватимуть Великдень. Стало відомо, чи буде працювати "Нова пошта" у цей день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Нової пошти".
Працівники "Нової пошти" матимуть можливість відсвяткувати Великдень у колі рідних та друзів.
Тобто, графік виглядатиме так:
"Лінія підтримки працює 24/7 та готова надати вичерпну консультацію навіть у таке велике свято, як Великдень", - повідомили Styler у пресслужбі.
Також зараз можна знайти найближче до вас відділення, яке працює, та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням.
У компанії є кур'єрська доставка, а це означає, що вашу посилку доставлять прямо до дверей будинку, офісу чи квартири.
Вартість доставки відправлень до дверей +35 грн до загального тарифу. Якщо вага вашого відправлення понад 30 кг - за додаткову плату.
Графік доставки на адресу:
Доставка до дверей посилок +30 кг доступна, якщо:
Раніше ми повідомляли, що "Нова пошта" скасувала плату за за переадресацію.
Також ми писали, як надіслати посилку поштою безкоштовно.