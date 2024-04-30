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Як буде працювати "Нова пошта" на Великодні свята: новий графік

Відомо графік роботи "Нової пошти" на Великдень (фото: РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Самарук

У неділю, 5 квітня, в Україні святкуватимуть Великдень. Стало відомо, чи буде працювати "Нова пошта" у цей день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Нової пошти".

Графік роботи

Працівники "Нової пошти" матимуть можливість відсвяткувати Великдень у колі рідних та друзів. 

Тобто, графік виглядатиме так:

  • 4 травня (субота) - звичний режим
  • 5 травня (неділя) - вихідний, тому відділення, адресне обслуговування та доставка у поштомати працювати не будуть
  • 6 травня (понеділок) - звичний режим

"Лінія підтримки працює 24/7 та готова надати вичерпну консультацію навіть у таке велике свято, як Великдень", - повідомили Styler у пресслужбі. 

Також зараз можна знайти найближче до вас відділення, яке працює, та дізнатися графік його роботи можна за цим посиланням.

Як заощадити час та швидко отримати посилку

У компанії є кур'єрська доставка, а це означає, що вашу посилку доставлять прямо до дверей будинку, офісу чи квартири.

Вартість доставки відправлень до дверей +35 грн до загального тарифу. Якщо вага вашого відправлення понад 30 кг - за додаткову плату.

Графік доставки на адресу:

  • 9:00-21:00 год у будні та за спеціальним графіком у вихідні дні

Доставка до дверей посилок +30 кг доступна, якщо:

  • вага одного місця відправлення - до 100 кг
  • відстань від місця паркування автомобіля "Нової пошти" до будівлі одержувача - не більше як 50 м
  • немає перешкод для переміщення відправлення (вузькі проходи чи ліфт)
  • ліфта немає або він несправний, підйом можливий лише до 5-го поверху або ж перенесіть доставку на інший день чи переадресуйте в найближче відділення для самовивозу
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