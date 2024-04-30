Как будет работать "Новая почта" на Пасху: новый график

График работы

Работники "Новой почты" смогут отпраздновать Пасху в кругу родных и друзей.

То есть график будет выглядеть так:

4 мая (суббота) - привычный режим

5 мая (воскресенье) - выходной, поэтому отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут

6 мая (понедельник) - привычный режим

"Линия поддержки работает 24/7 и готова предоставить исчерпывающую консультацию даже в такой большой праздник, как Пасха", - сообщили Styler в пресс-службе.

Также сейчас можно найти ближайшее к вам работающее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке.

Как сэкономить время и быстро получить посылку

У компании есть курьерская доставка, а это значит, что вашу посылку доставят прямо к дверям дома, офиса или квартиры.

Стоимость доставки отправлений к дверям +35 грн к общему тарифу. Если вес вашего отправления свыше 30 кг - за дополнительную плату.

График доставки по адресу:

9:00-21:00 в будни и по специальному графику в выходные дни

Доставка к дверям посылок +30 кг доступна, если: