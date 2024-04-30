Как будет работать "Новая почта" на Пасху: новый график

В воскресенье, 5 апреля, в Украине будут праздновать Пасху. Стало известно, будет ли "Новая почта" работать в этот день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Новой почты".
Работники "Новой почты" смогут отпраздновать Пасху в кругу родных и друзей.
То есть график будет выглядеть так:
"Линия поддержки работает 24/7 и готова предоставить исчерпывающую консультацию даже в такой большой праздник, как Пасха", - сообщили Styler в пресс-службе.
Также сейчас можно найти ближайшее к вам работающее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке.
У компании есть курьерская доставка, а это значит, что вашу посылку доставят прямо к дверям дома, офиса или квартиры.
Стоимость доставки отправлений к дверям +35 грн к общему тарифу. Если вес вашего отправления свыше 30 кг - за дополнительную плату.
График доставки по адресу:
Доставка к дверям посылок +30 кг доступна, если:
Ранее мы сообщали, что "Новая почта" отменила плату за переадресацию.
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