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Как будет работать "Новая почта" на Пасху: новый график

Известен график работы "Новой почты" на Пасху (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

В воскресенье, 5 апреля, в Украине будут праздновать Пасху. Стало известно, будет ли "Новая почта" работать в этот день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "Новой почты".

График работы

Работники "Новой почты" смогут отпраздновать Пасху в кругу родных и друзей.

То есть график будет выглядеть так:

  • 4 мая (суббота) - привычный режим
  • 5 мая (воскресенье) - выходной, поэтому отделение, адресное обслуживание и доставка в почтоматы работать не будут
  • 6 мая (понедельник) - привычный режим

"Линия поддержки работает 24/7 и готова предоставить исчерпывающую консультацию даже в такой большой праздник, как Пасха", - сообщили Styler в пресс-службе.

Также сейчас можно найти ближайшее к вам работающее отделение и узнать график его работы можно по этой ссылке.

Как сэкономить время и быстро получить посылку

У компании есть курьерская доставка, а это значит, что вашу посылку доставят прямо к дверям дома, офиса или квартиры.

Стоимость доставки отправлений к дверям +35 грн к общему тарифу. Если вес вашего отправления свыше 30 кг - за дополнительную плату.

График доставки по адресу:

  • 9:00-21:00 в будни и по специальному графику в выходные дни

Доставка к дверям посылок +30 кг доступна, если:

  • вес одного места отправления - до 100 кг
  • расстояние от места парковки автомобиля "Новой почты" до здания получателя - не более 50 м
  • нет помех для перемещения отправки (узкие проходы или лифт)
  • лифта нет или он неисправен, подъем возможен только до 5-го этажа или перенесите доставку на другой день или переадресуйте в ближайшее отделение для самовывоза.
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