Как бороться с весенней хандрой: действенные способы
Весенняя хандра - это абсолютно нормальное явление, которое может появиться у любого из нас. Но с ней следует бороться.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.
Как справиться с весенней хандрой
Мы можем ожидать, что с приходом весны все расцветет: не только на улице, но и настроение. Но может произойти наоборот: известно, что организм людей различно адаптируется к изменениям погоды. И приход нового сезона действительно влияет на наше ментальное здоровье.
Поэтому, даже если солнце уже бьет лучами в окно, быть не в хорошем настроении весной - нормально.
На самом же деле не все становятся веселыми и активными с первыми лучами весеннего солнца. Иногда человек может чувствовать себя наоборот - чувствовать ухудшение своего состояния, быть вялым и постоянно уставшим.
Смена освещения
Наши дневные ритмы изменяются с увеличением количества и интенсивности солнечного света. Они влияют на циклы сна и активности, энергию и настроение.
Как бороться с весенней хандрой (фото: Freepik)
Изменение распорядка дня
Проводить больше времени на свежем воздухе и наконец начать делать то, чем давно хотели заниматься - очень полезно. Но для организма это изменение (или даже стресс), к которому мозг и тело должны свыкнуться постепенно.
Ожидание
Часто мы ожидаем быть счастливее и активнее только потому, что светит солнце, на улице становится теплее, а природа вокруг просыпается. В результате только становимся строже к себе, теряем энергию и мотивацию.
Как справиться с хандрой:
- настрой график сна
- прислушайся к себе, чтобы узнать, что раздражает тебя весной (замерзнуть утром и упреть днем - тоже влияет на настроение)
- медитируй, веди дневник, чтобы принять собственные (положительные и не очень) эмоции и чувства
- регулярно занимайся физической активностью
- питайся сбалансированно
- будь на связи с близкими и теми, кто может поддержать.
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