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Как бороться с весенней хандрой: действенные способы

Воскресенье 24 марта 2024 17:07
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Как бороться с весенней хандрой: действенные способы Как бороться с весенней хандрой (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Весенняя хандра - это абсолютно нормальное явление, которое может появиться у любого из нас. Но с ней следует бороться.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.

Как справиться с весенней хандрой

Мы можем ожидать, что с приходом весны все расцветет: не только на улице, но и настроение. Но может произойти наоборот: известно, что организм людей различно адаптируется к изменениям погоды. И приход нового сезона действительно влияет на наше ментальное здоровье.

Поэтому, даже если солнце уже бьет лучами в окно, быть не в хорошем настроении весной - нормально.

На самом же деле не все становятся веселыми и активными с первыми лучами весеннего солнца. Иногда человек может чувствовать себя наоборот - чувствовать ухудшение своего состояния, быть вялым и постоянно уставшим.

Смена освещения

Наши дневные ритмы изменяются с увеличением количества и интенсивности солнечного света. Они влияют на циклы сна и активности, энергию и настроение.

Как бороться с весенней хандрой: действенные способы

Как бороться с весенней хандрой (фото: Freepik)

Изменение распорядка дня

Проводить больше времени на свежем воздухе и наконец начать делать то, чем давно хотели заниматься - очень полезно. Но для организма это изменение (или даже стресс), к которому мозг и тело должны свыкнуться постепенно.

Ожидание

Часто мы ожидаем быть счастливее и активнее только потому, что светит солнце, на улице становится теплее, а природа вокруг просыпается. В результате только становимся строже к себе, теряем энергию и мотивацию.

Как справиться с хандрой:

  • настрой график сна
  • прислушайся к себе, чтобы узнать, что раздражает тебя весной (замерзнуть утром и упреть днем - тоже влияет на настроение)
  • медитируй, веди дневник, чтобы принять собственные (положительные и не очень) эмоции и чувства
  • регулярно занимайся физической активностью
  • питайся сбалансированно
  • будь на связи с близкими и теми, кто может поддержать.

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