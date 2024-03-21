Що в спілкуванні призводить до конфлікту: психологиня назвала фатальну помилку

Іноді конфлікти виникають через розбіжність манери спілкування або непорозуміння. Хоча іноді конфліктів не уникнути, деяким можна запобігти, якщо аналізувати свою поведінку та уникати певних дій.

Про те, що в спілкуванні призводить до конфлікту, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис психологині Юлії Дамочкіної в Instagram .

Яка помилка призводить до конфлікту

За словами Юлії, це певне упередження, яке призводить до подальшого непорозуміння, образ та завершення спілкування. А саме неусвідомлене переконання "у мене, як у всіх" - транслювання свого досвіду на інших.

Це впливає на комунікацію з оточенням, може зруйнувати стосунки, ускладнити реалізацію цілей та перемовин в бізнесі. Навіть більше - це про те, як людина веде дискусію, будує діалог, аргументує свою позицію та її вміння йти на компроміс.

Що руйнує спілкування

Як пише Юлія, упередження може мати різноманітні форми, це може стосуватися поглядів на стосунки, цінності, ставлення до роботи, кар'єри та здоров'я. Також Юлія наводить приклади розповсюджених хибних переконань.

Я знаю краще, як правильно. Якщо ж ти не згоден зі мною - проблема в тобі.

Водночас, за словами психологині, не існує двох однакових життєвих досвідів. Адже різноманітні фактори, такі як виховання, ставлення батьків, оточення, темперамент, які формують особистість та визначають її дії та рішення, унікальні.

Якщо для мене в пріоритеті здоров'я - то для всіх це має бути на першому місці. А для кого ні - той невдаха.

Замість здоров'я пріоритетом може бути родина, стосунки, бізнес - однак у кожної людини буде своя система цінностей, сформована соціумом та культурними звичаями. Розглядаючи щось винятково через призму своїх цінностей, ми ігноруємо зусилля, які людина може докладати для досягнення своєї мети.

Інша людина може мати свої пріоритети (фото: Freepik)

Якщо у мене ідеальні стосунки, то у кожної пари вони теж гармонійні. Такі ситуації та проблеми як розлучення, насилля - точно не можуть трапитися.

Безперечно, це чудово, якщо не довелося зіштовхнутися з аб’юзом чи жорстоким ставленням. Однак, позитивний досвід однієї людини не може скасувати негативний досвід іншої. Окрім цього, травми, їх усвідомлення та пропрацювання також впливають на сприйняття, потреби, емоційні межі та модель поведінки.

Таким чином, щось, що для однієї людини щастя, для іншої - болісні спогади. Відтак переконання можуть мати не тільки аргументи на спростування, а й на їхню користь.

Як можна уникнути конфлікту

Юлія наголошує на тому, що, не знаючи життєвого шляху та травм людини, не варто беззаперечно наполягати на своєму. Адже ігнорування почуттів та думки співрозмовника - прояв байдужості, а іноді навіть жорстокості.

За словами психологині, прийняття думки іншої людини - найбільший вияв поваги до неї. Водночас це не означає змінити свою думку або погодитися з позицією співрозмовника, а лише не заперечувати ні свій досвід, ні досвід іншої людини. І звісно, це має бути взаємне ставлення.

В іншому випадку слід конструктивно завершувати спілкування, та шукати оточення, близьке за цінностями та поглядами.