Як боротися з алергією на пилок у дітей і дорослих: поради лікарів

Боротися з алергією в домашніх умовах не завжди легко. З настанням тепла велика кількість пацієнтів прямують до лікарів зі скаргами на чхання, свербіж носа, затяжні риніти, свербіж і набряк очей, кашель чи задишку. Все це може бути симптомами пилкової алергії.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сторінку "НДСЛ Охматдит" у Facebook розповідає, як можна допомогти людині з алергією.
За словами експертів, пилкування в Україні має три хвилі:
Уточнюється, що в сезон пилкування значимим алергеном є пліснява.
Щоб зрозуміти, які алергени перебувають у повітрі саме зараз, можна переглядати спеціальний алергопрогноз.
Якщо у дитини або дорослого наявні алергічні реакції на пилок, лікарі радять:
Варто зазначити, що медикаментозна терапія включає:
Насамкінець, алергію можна подолати шляхом алергенспецифічної імунотерапії (АСІТ).
Для цього потрібно провести алергообстеження, визначити значимий алерген та після сезону пилкування почати його введення дрібними дозами у спеціальній концентрації. Так організм звикне до алергену і перестане на нього реагувати.
Кульбабки й бузок зазвичай викликають алергічні реакції тільки тоді, якщо безпосередньо засунути носа у квітку (оскільки їхній пилок важкий і практично не літає у високих концентраціях в повітрі).
Деякі пацієнти з пилковою алергією страждають на оральний алергічний синдром (свербіж і легкий набряк слизової губ, язика, ротової порожнини, горла) при вживанні деяких продуктів, які за своєю молекулярною структурою схожі на проблемний пилок. Наприклад, при алергії на березу дуже часто виникає реакція на моркву, яблуко, полуницю (після термічної обробки реакції на ці продукти немає).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які симптоми відрізняють алергію від застуди.
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