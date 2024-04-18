Как бороться с аллергией на пыльцу у детей и взрослых: советы врачей

Бороться с аллергией в домашних условиях не всегда легко. С наступлением тепла большое количество пациентов направляются к врачам с жалобами на чихание, зуд носа, затяжные риниты, зуд и отек глаз, кашель или одышку. Все это может быть симптомами пыльцевой аллергии.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу "НДСЛ Охматдит" в Facebook рассказывает, как можно помочь человеку с аллергией.
По словам экспертов, пыльцевание в Украине имеет три волны:
Уточняется, что в сезон пыльцы значимым аллергеном является плесень.
Чтобы понять, какие аллергены находятся в воздухе именно сейчас, можно просматривать специальный аллергопрогноз.
Если у ребенка или взрослого имеются аллергические реакции на пыльцу, врачи советуют:
Следует отметить, что медикаментозная терапия включает:
В заключение, аллергию можно преодолеть путем аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).
Для этого нужно провести аллергообследование, определить значимый аллерген и после сезона пыльцы начать его введение мелкими дозами в специальной концентрации. Так организм привыкнет к аллергену и перестанет на него реагировать.
Одуванчики и сирень обычно вызывают аллергические реакции только в том случае, если непосредственно засунуть нос в цветок (поскольку их пыльца тяжелая и практически не летает в высоких концентрациях в воздухе).
Некоторые пациенты с пыльцевой аллергией страдают оральным аллергическим синдромом (зуд и легкий отек слизистой губ, языка, полости рта, горла) при употреблении некоторых продуктов, которые по своей молекулярной структуре похожи на проблемную пыльцу. К примеру, при аллергии на березу очень часто возникает реакция на морковь, яблоко, клубнику (после термической обработки реакции на эти продукты нет).
Напомним, ранее мы рассказывали, какие симптомы отличают аллергию от простуды.
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