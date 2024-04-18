Как бороться с аллергией на пыльцу у детей и взрослых: советы врачей

"Волны" пыльцевания в Украине

По словам экспертов, пыльцевание в Украине имеет три волны:

в марте начинают "давать" пыльцу деревья (основной аллерген - береза)

в конце мая - присоединяются луговые травы

в середине июля причиной аллергии становятся сорняки (амброзия, полынь и т.п.)

Уточняется, что в сезон пыльцы значимым аллергеном является плесень.

Чтобы понять, какие аллергены находятся в воздухе именно сейчас, можно просматривать специальный аллергопрогноз.

Как помочь человеку с аллергией

Если у ребенка или взрослого имеются аллергические реакции на пыльцу, врачи советуют:

после прихода с улицы сразу переодеться, умыться, промыть нос изотоническими солевыми растворами

выходить на улицу в головных уборах и чаще мыть голову, поскольку большое количество пыльцы накапливается на волосах

использовать для защиты глаз солнцезащитные или обычные очки

в самые тяжелые дни - защищать лицо маской

по возможности - пользоваться кондиционерами в квартире и машине или хотя бы закрывать окна на ночь

делать влажную уборку подоконников

не сушить стирку на улице и открытых балконах

Следует отметить, что медикаментозная терапия включает:

современные антигистаминные препараты второго поколения

барьерные спреи

местные стероидные препараты и т.п.

В заключение, аллергию можно преодолеть путем аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).

Для этого нужно провести аллергообследование, определить значимый аллерген и после сезона пыльцы начать его введение мелкими дозами в специальной концентрации. Так организм привыкнет к аллергену и перестанет на него реагировать.

Интересные факты об аллергии

Одуванчики и сирень обычно вызывают аллергические реакции только в том случае, если непосредственно засунуть нос в цветок (поскольку их пыльца тяжелая и практически не летает в высоких концентрациях в воздухе).

Некоторые пациенты с пыльцевой аллергией страдают оральным аллергическим синдромом (зуд и легкий отек слизистой губ, языка, полости рта, горла) при употреблении некоторых продуктов, которые по своей молекулярной структуре похожи на проблемную пыльцу. К примеру, при аллергии на березу очень часто возникает реакция на морковь, яблоко, клубнику (после термической обработки реакции на эти продукты нет).