Як бограч, тільки смачніше: як приготувати закарпатську страву Боб Левеш для холодних днів

Що вам знадобиться

Копчені ребра - 500 г

Копчена ковбаса (будь-яка) - 300 г

Біла квасоля - 450 г

Вода - 2500 мл

Морквина - 1 велика (200 г)

Пюре з помідорів чи домашній кетчуп - 250 мл

Цибуля - 2 шт. (220 г)

Корінь селери - 150 г

Часник - 5 зубчиків

Гострий перець - 1 шт.

Копчена паприка - 1,5 ст. ложки

Перець горошком - 10 шт.

Зелень петрушки, сіль, перець, лавровий лист

Борошно - 2 ст. ложки

Для галушок:

Борошно - 70-80 г

Яйце -1 шт.

Сіль

Як готувати Боб Левеш

Беремо каструлю чи казан, вкидаємо ребра (можна не різати), цілу цибулину, лавровий лист та перець горошком. Варимо 15 хвилин. Додаємо нарізану кубиком моркву та корінь селери. Варимо ще 15 хвилин.

Цибулину дістаємо, вона більше не потрібна. Ребра дістаємо, відділяємо м'ясо від кістки та нарізаємо невеликими шматочками. Кидаємо у каструлю. Додаємо помідорне пюре чи кетчуп та залишаємо варитися на малому вогні.

У сковорідку вливаємо олію, додаємо дрібно нарізану цибулину та смажимо 5 хвилин. Далі додаємо нарізану копчену ковбасу і смажимо ще 5 хвилин. Далі - додаємо борошно та паприку, гарно вимішуємо. Вливаємо 3-4 черпаки з бульйону. Додаємо нарублену петрушку, давлений часник та одну нарізану гостру перчину. Перемішуємо та тушкуємо 5 хвилин. Потім зажарку додаємо до бульйону. У каструлю кидаємо квасолю, бажано консервовану. Варимо ще 15 хвилин.

Робимо галушки-щипанці. Розбити яйце, посолити, і постійно перемішуючи поступово додати борошно, поки не заміситься м'яке тісто. Від тіста відщипуйте маленькі шматочки та закидайте їх у гарячу страву. Варіть ще 7 хвилин. Перед подачею на стіл додаємо рублену петрушку.