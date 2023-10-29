RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как бограч, только вкуснее: как приготовить закарпатское блюдо Боб Левеш для холодных дней

Как приготовить Боб Левеш (фото: authenticukraine.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

Боб Левеш – ароматное и наваристое блюдо, которое готовят жители Западной Украины. Особенно это блюдо популярно в Закарпатье, почти так же, как и бограч. В классическом варианте ее подают в хлебной тарелке или хлебном горшке.

Как приготовить Боб Левеш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу известного кулинара Алекса Милля в Instagram.

Что вам понадобится

  • Копченые ребра - 500 г
  • Копченая колбаса (любая) - 300 г
  • Белая фасоль - 450 г
  • Вода - 2500 мл
  • Морковка - 1 большая (200 г)
  • Пюре из помидоров или домашний кетчуп - 250 мл.
  • Лук - 2 шт. (220 г)
  • Корень сельдерея - 150 г
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Острый перец - 1 шт.
  • Копченая паприка - 1,5 ст. ложки
  • Перец горошком - 10 шт.
  • Зелень петрушки, соль, перец, лавровый лист
  • Мука - 2 ст. ложки

Для галушек:

  • Мука - 70-80 г
  • Яйцо -1 шт.
  • Соль

Как готовить Боб Левеш

Берем кастрюлю или котел, забрасываем ребра (можно не резать), целую луковицу, лавровый лист и перец горошком. Варим 15 минут. Добавляем нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея. Варим еще 15 минут.

Луковицу достаем, она больше не нужна. Ребра достаем, отделяем мясо от кости и нарезаем небольшими кусочками. Бросаем в кастрюлю. Добавляем томатное пюре или кетчуп и оставляем вариться на небольшом огне.

В сковороду вливаем растительное масло, добавляем мелко нарезанную луковицу и жарим 5 минут. Далее добавляем нарезанную копченую колбасу и жарим еще 5 минут. Далее - добавляем муку и паприку, хорошо вымешиваем. Вливаем 3-4 черпака из бульона. Добавляем нарубленную петрушку, давленый чеснок и одну нарезанную острую перчину. Перемешиваем и тушим 5 минут. Затем зажарку добавляем в бульон. В кастрюлю бросаем фасоль, желательно консервированную. Варим еще 15 минут.

Делаем клецки-щипанцы. Разбить яйцо, посолить и постоянно перемешивая постепенно добавить муку, пока не замесится мягкое тесто. От теста отщипывайте маленькие кусочки и забрасывайте их в горячее блюдо. Варите еще 7 минут. Перед подачей на стол добавляем нарубленную петрушку.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты помогают успокоиться.

А еще писали о том, как приготовить классический морковный пирог.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт рікприготування стравукраїнська кухня