Как бограч, только вкуснее: как приготовить закарпатское блюдо Боб Левеш для холодных дней

Что вам понадобится

Копченые ребра - 500 г

Копченая колбаса (любая) - 300 г

Белая фасоль - 450 г

Вода - 2500 мл

Морковка - 1 большая (200 г)

Пюре из помидоров или домашний кетчуп - 250 мл.

Лук - 2 шт. (220 г)

Корень сельдерея - 150 г

Чеснок - 5 зубчиков

Острый перец - 1 шт.

Копченая паприка - 1,5 ст. ложки

Перец горошком - 10 шт.

Зелень петрушки, соль, перец, лавровый лист

Мука - 2 ст. ложки

Для галушек:

Мука - 70-80 г

Яйцо -1 шт.

Соль

Как готовить Боб Левеш

Берем кастрюлю или котел, забрасываем ребра (можно не резать), целую луковицу, лавровый лист и перец горошком. Варим 15 минут. Добавляем нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея. Варим еще 15 минут.

Луковицу достаем, она больше не нужна. Ребра достаем, отделяем мясо от кости и нарезаем небольшими кусочками. Бросаем в кастрюлю. Добавляем томатное пюре или кетчуп и оставляем вариться на небольшом огне.

В сковороду вливаем растительное масло, добавляем мелко нарезанную луковицу и жарим 5 минут. Далее добавляем нарезанную копченую колбасу и жарим еще 5 минут. Далее - добавляем муку и паприку, хорошо вымешиваем. Вливаем 3-4 черпака из бульона. Добавляем нарубленную петрушку, давленый чеснок и одну нарезанную острую перчину. Перемешиваем и тушим 5 минут. Затем зажарку добавляем в бульон. В кастрюлю бросаем фасоль, желательно консервированную. Варим еще 15 минут.

Делаем клецки-щипанцы. Разбить яйцо, посолить и постоянно перемешивая постепенно добавить муку, пока не замесится мягкое тесто. От теста отщипывайте маленькие кусочки и забрасывайте их в горячее блюдо. Варите еще 7 минут. Перед подачей на стол добавляем нарубленную петрушку.