Як безпечно перевозити тварин потягом: поради для власників котів, собак і птахів

Як перевозити тварин потягом

Відповідно до наказу №948 Міністерства інфраструктури України "Про затвердження Змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України" пасажир може везти з собою собак малих порід, котів, птахів та інших тварин у поїздах та вагонах усіх категорій, крім вагонів типів "СВ" та "М".

Для перевезення тварин потрібні спеціальні засоби: клітка, контейнер, ящик чи інша конструкція.

Якщо ви їдете нічним вагоном, клітку потрібно ставити під полицю чи на полицю поруч з пасажиром. У вагонах з місцями для сидіння тримайте тварин на руках чи під місцями для сидіння.

Щоб перевозити улюбленців у вагона класу типу "СВ" та "М", вам потрібно викупити усі незайняті місця та знову-таки розмістити тварин у спеціальних засобах для перевезення.

Плата за перевезення домашньої тварини в пасажирських вагонах сплачується за одну особину чи за тарифом на перевезення багажу як за 20 кілограмів.

Як перевозити тварин у поїздах (правила УЗ)

Як перевозити великих собак

Якщо ваш собака вище, ніж 45 сантиметрів, його можна перевозити потягом лише за наявності намордника та повідця. Розміститися з ним ви зможете в окремому купе лише для двох осіб.

Особам з порушеннями зору дозволяється провозити із собою собаку-поводиря у вагонах усіх категорій без додаткової оплати.

В електричках собак великих порід варто перевозити в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом. Дрібних тварин розмістіть у спеціальних засобах для перевезення.

Якщо ви подорожуєте чи їдете з птахами, тоді дозволено перевозити не більше двох особин в ящиках, кошиках тощо. Тобто курей, індиків, гусей, качок, цесарок, перепілок, голубів та інші птахів можна перевозити і в місцевих, і в регіональних поїздах у всіх вагонах.

Які документи на тварин потрібні

Для подорожі Україною вам необхідно мати:

ветеринарний документ

квиток на улюбленця

контейнер-переноска

намордник і повідець, якщо ваша тварина вище 45 сантиметрів

Для поїздок за кордон пакет документів і речей може змінюватися від країни до країни, тому це краще уточнювати перед поїздкою.