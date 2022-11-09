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Як безпечно користуватися портативними газовими плитками. Запам'ятайте ці правила!

Газові балони є вибухонебезпечними предметами (фото: t.me/minre_ua)
Автор: Юлія Гаюк

Через періодичні відключення електроенергії українці почали частіше користуватися портативними газовими плитками.

Однак їх неправильна експлуатація може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

У зв'язку з цим Styler ділиться правилами користування для убезпечення громадян.

Серед ключових рекомендацій можна виділити такі:

  • купуйте сертифіковану продукцію та дотримуйтеся інструкції виробника
  • важливо перевірити цілісність балончика. Витікання газу можна виявити за допомогою мильного розчину
  • балони розраховані на роботу на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція

Однак до них варто додати ще декілька важливих моментів.

Використовуйте ізобутан

У балонах можуть використовувати різні гази. Серед найпопулярніших пропан, бутан і ізобутан. Останній добре горить при низьких температурах, що важливо при купівлі балона на зиму.

Провітрюйте кімнату

Під час роботи такої плити утворюється шкідливий чадний газ. Тому важливо провітрювати кімнату під час роботи плитки. При цьому не ставте її на протяг, адже результат її роботи значно знизиться.

Слідкуйте за кількістю газу в балоні

Коли в балоні залишається мало газу, він гріє посуд дуже слабо. Не забудьте вчасно поміняти газовий балон, щоб уникнути небезпечної ситуації.

Чого не можна робити?

Ні в якому разі не:

  • використовуйте приміщення, де встановлені газові прилади, для сну та відпочинку
  • залишайте без нагляду робочі газові прилади
  • користуйтеся ними у разі несправності та за відсутності тяги чи вентиляції
  • тримайте їх поруч із високими температурами або на сонці
  • дозволяйте користуватися дітям

Зверніть увагу: якщо балон за низької температури заправити на вулиці повністю, а потім принести додому в тепле приміщення, він може вибухнути.

Якщо ви будете дотримуватись цих правил, то уникнете надзвичайних ситуацій. Щоб гарантовано убезпечити себе та свою сім’ю від пожежі, завжди майте напоготові вогнегасник.

Раніше ми розповідали, якими речами варто запастися на випадок відключень світла та газу.

Читайте також, як українці можуть платити менше за газ.

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