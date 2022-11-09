Як безпечно користуватися портативними газовими плитками. Запам'ятайте ці правила!

Через періодичні відключення електроенергії українці почали частіше користуватися портативними газовими плитками.
Однак їх неправильна експлуатація може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.
У зв'язку з цим Styler ділиться правилами користування для убезпечення громадян.
Серед ключових рекомендацій можна виділити такі:
Однак до них варто додати ще декілька важливих моментів.
У балонах можуть використовувати різні гази. Серед найпопулярніших пропан, бутан і ізобутан. Останній добре горить при низьких температурах, що важливо при купівлі балона на зиму.
Під час роботи такої плити утворюється шкідливий чадний газ. Тому важливо провітрювати кімнату під час роботи плитки. При цьому не ставте її на протяг, адже результат її роботи значно знизиться.
Коли в балоні залишається мало газу, він гріє посуд дуже слабо. Не забудьте вчасно поміняти газовий балон, щоб уникнути небезпечної ситуації.
Ні в якому разі не:
Зверніть увагу: якщо балон за низької температури заправити на вулиці повністю, а потім принести додому в тепле приміщення, він може вибухнути.
Якщо ви будете дотримуватись цих правил, то уникнете надзвичайних ситуацій. Щоб гарантовано убезпечити себе та свою сім’ю від пожежі, завжди майте напоготові вогнегасник.
Раніше ми розповідали, якими речами варто запастися на випадок відключень світла та газу.
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