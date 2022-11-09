Как безопасно использовать портативные газовые плитки. Запомните эти правила!

Среди ключевых рекомендаций можно выделить следующие:

покупайте сертифицированную продукцию и следуйте инструкциям производителя

важно проверить цельность баллончика. Утечку газа можно обнаружить с помощью мыльного раствора

баллоны рассчитаны на работу на открытом воздухе. Если горелка используется в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.

Однако к ним следует добавить еще несколько важных моментов.

Используйте изобутан

В баллонах могут использовать разные газы. Среди самых популярных пропан, бутан и изобутан. Последний хорошо горит при низких температурах, что немаловажно при покупке баллона на зиму.

Проветривайте комнату

При работе такой плиты образуется вредный угарный газ. Поэтому важно проветривать комнату при работе плитки. При этом не ставьте ее на сквозняк, ведь результат ее работы значительно снизится.

Следите за количеством газа в баллоне

Когда в баллоне остается мало газа, он греет посуду очень слабо. Не забудьте своевременно поменять газовый баллон, чтобы избежать опасной ситуации.

Чего делать нельзя?

Ни в коем случае не:

используйте помещение, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха

оставляйте без присмотра рабочие газовые приборы

пользуйтесь ими в случае неисправности и при отсутствии тяги или вентиляции

держите их рядом с высокими температурами или на солнце

разрешайте пользоваться детям

Обратите внимание: если баллон при низкой температуре заправить на улице полностью, а затем принести домой в теплое помещение, он может взорваться.

Если вы будете соблюдать эти правила, избежите чрезвычайных ситуаций. Чтобы гарантированно обезопасить себя и свою семью от пожара, всегда готовьтесь к огнетушителю.