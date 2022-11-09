Как безопасно использовать портативные газовые плитки. Запомните эти правила!

Из-за периодических отключений электроэнергии украинцы стали чаще пользоваться портативными газовыми плитками.
Однако их неправильная эксплуатация может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.
В связи с этим Styler делится правилами пользования для обеспечения граждан.
Среди ключевых рекомендаций можно выделить следующие:
Однако к ним следует добавить еще несколько важных моментов.
В баллонах могут использовать разные газы. Среди самых популярных пропан, бутан и изобутан. Последний хорошо горит при низких температурах, что немаловажно при покупке баллона на зиму.
При работе такой плиты образуется вредный угарный газ. Поэтому важно проветривать комнату при работе плитки. При этом не ставьте ее на сквозняк, ведь результат ее работы значительно снизится.
Когда в баллоне остается мало газа, он греет посуду очень слабо. Не забудьте своевременно поменять газовый баллон, чтобы избежать опасной ситуации.
Ни в коем случае не:
Обратите внимание: если баллон при низкой температуре заправить на улице полностью, а затем принести домой в теплое помещение, он может взорваться.
Если вы будете соблюдать эти правила, избежите чрезвычайных ситуаций. Чтобы гарантированно обезопасить себя и свою семью от пожара, всегда готовьтесь к огнетушителю.
Раньше мы рассказывали, какими вещами стоит запастись на случай отключений света и газа.
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