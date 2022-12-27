Як безпечно користуватися ліфтом, коли вимикають світло

Під час вимкнень світла в багатоповерхових будинках автоматично зупиняється й ліфт. На жаль, часто стається так, що в ньому застряють мешканці будинку на тривалий час, адже викликати службу допомоги теж не завжди можливо. Тому на такі випадки необхідно обладнати ліфт усім необхідним.
Про це розповів голова Асоціації ЖБК та ОСББ Костянтин Киричук в ефірі ТРК "Київ".
За словами Киричука, краще не підійматися ліфтом за 15 хвилин до потенційного відключення, якщо ви можете перевірити його за графіком. Вимкнення може статися впродовж 30-40 хвилин від вказаного часу, тому є ризик застрягнути між поверхами.
У Києві та інших містах України ставалися непоодинокі випадки, коли люди сиділи в ліфтах понад 4 години без води, їжі та навіть мобільного зв'язку. Костянтин Киричук каже, що до цього потрібно готуватися спільно із сусідами. Це прояв так званого "добросусідства".
До списку необхідних речей варто включити:
Рятувальні бокси в ліфтах від КМДА (фото: kyivcity.gov.ua)
Також було б добре помістити до набору термос з окропом і пакетики чаю, щоб постраждалий міг зігрітися. До того ж не можна забувати про імпровізовану вбиральню. Зараз є багато різноманітних одноразових варіантів, тому після використання вони не будуть приносити дискомфорт абощо.
На цей випадок існує чіткий алгоритм дій, якого варто дотримуватися:
Раніше ми розповідали про те, що в багатоповерхівках у Києві ліфти обладнають рятувальними боксами.
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