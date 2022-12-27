Как безопасно пользоваться лифтом, когда выключают свет

При выключении света в многоэтажных домах автоматически останавливается и лифт. К сожалению, часто происходит так, что в нем застревают жильцы дома на длительное время, ведь вызвать службу помощи тоже не всегда возможно. Поэтому на такие случаи нужно оборудовать лифт всем необходимым.
Об этом рассказал глава Ассоциации ЖСК и ОСМД Константин Киричук в эфире ТРК "Київ".
По словам Киричука, лучше не подниматься по лифту за 15 минут до потенциального отключения, если вы можете проверить его по графику. Выключение может произойти в течение 30-40 минут от указанного времени, поэтому есть риск застрять между этажами.
В Киеве и других городах Украины происходили редкие случаи, когда люди сидели в лифтах более 4 часов без воды, еды и даже мобильной связи. Константин Киричук говорит, что к этому нужно готовиться вместе с соседями. Это проявление так называемого "добрососедства".
В список необходимых вещей следует включить:
Спасательные боксы в лифтах от КГГА (фото: kyivcity.gov.ua)
Также было бы хорошо поместить в набор термос с кипятком и пакетики чая, чтобы пострадавший мог согреться. К тому же нельзя забывать об импровизированном туалете. Сейчас есть много разнообразных одноразовых вариантов, поэтому после использования они не будут приносить дискомфорт.
На этот случай существует четкий алгоритм действий, который следует придерживаться:
Ранее мы рассказывали о том, что в многоэтажках в Киеве лифты оборудуют спасательными боксами.
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