Как безопасно пользоваться лифтом, когда выключают свет

Как пользоваться лифтом при выключении света

По словам Киричука, лучше не подниматься по лифту за 15 минут до потенциального отключения, если вы можете проверить его по графику. Выключение может произойти в течение 30-40 минут от указанного времени, поэтому есть риск застрять между этажами.

Что должно быть в лифте, если кто-нибудь застрянет

В Киеве и других городах Украины происходили редкие случаи, когда люди сидели в лифтах более 4 часов без воды, еды и даже мобильной связи. Константин Киричук говорит, что к этому нужно готовиться вместе с соседями. Это проявление так называемого "добрососедства".

В список необходимых вещей следует включить:

несколько бутылок воды

перекус (печенье, батончики и т.п.). Следует выбирать такие, которые не будут быстро портиться

стул или небольшое кресло, чтобы человек не садился на холодный пол

заряженный повербанк

фонарик

Спасательные боксы в лифтах от КГГА (фото: kyivcity.gov.ua)

Также было бы хорошо поместить в набор термос с кипятком и пакетики чая, чтобы пострадавший мог согреться. К тому же нельзя забывать об импровизированном туалете. Сейчас есть много разнообразных одноразовых вариантов, поэтому после использования они не будут приносить дискомфорт.

Что делать, если вы все-таки застряли

На этот случай существует четкий алгоритм действий, который следует придерживаться: