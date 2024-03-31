Як безкоштовно "списати" стару чи пошкоджену автівку: алгоритм дій

Які документи потрібні для вибракування транспортного засобу

Перелік необхідних документів та вимоги до них:

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ)

документ, що посвідчує особу

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність)

реєстраційний номер облікової картки платника податків

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) (за наявності)

номерні знаки (за наявності)

Для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ - пояснення.

Для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника, засвідчена у встановленому порядку тощо.

При викраденні номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ - постанова (довідка) органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків (знака), свідоцтва про реєстрацію ТЗ, або постанова (довідка) про порушення кримінальної справи.

Що треба знати про вибракування транспортного засобу (фото: МВС)

Як отримати послугу

Щоб отримати послугу потрібно зібрати вищезгадані документи та подати до суб’єкта надання адмінпослуги або до ЦНАП у паперовому вигляді. Послуга надається безкоштовно та протягом робочого дня з моменту подання документів.

Важливо врахувати, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації буде неможливе.

У наданні послуги можуть відмовити, якщо власник надав неповний пакет документів, або у результаті перевірки за Єдиним державним реєстром транспортних засобів та автоматизованою базою даних про розшукувані транспортні засоби встановлено, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.