Як "без уколів краси" прибрати зморшки на лобі: косметолог показала простой лайфхак

Зморшки на лобі доволі важко приховати косметикою і саме вони можуть видавати ваш реальний вік. Але їх можна позбутись навіть без складних і дорогих косметичних процедур.
Про те, як це можна зробити, пише косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
"Диво ліфтинг-аплікація від зморщок на лобі. Ви побачите, як піднімаються брови та погляд стає розкритим. Якщо вперше робите тейпування, то обов’язково зробіть алергопробу мінімум на 30 хвилин", - пише експерт.
Спершу потрібно підготуватись до тейпування - провести очищення, тонізування шкіри, а тоді нанести сироватку і крем за 30 хв до процедури, щоб не було набряків.
Тоді треба зробити виміри тейпу:
Після цього наріжте тейпи на шматки, можете заокруглити кінці.
Як правильно нанести тейпи:
Тейп не повинен лягати "хвилею", це може говорити про те, що ви зробили сильний натяг тканин або ваша шкіра дуже зневоднена.
Після нанесення тейпу зачекайте 15 хв і подивіться чи немає "хвиль", і чи вам комфортно з цією аплікацією. В ідеалі ви її не повинні відчувати.
Як часто і наскільки довго робити тейпування:
Зробіть фото себе "до", тоді Ви побачите явний результат і це буде вашою власною мотивацією.
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