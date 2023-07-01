Как "без уколов красоты" убрать морщинки на лбу: косметолог показала простой лайфхак

Морщины на лбу довольно тяжело скрыть косметикой и именно они могут выдавать ваш реальный возраст. Но их можно избавится даже без сложных и дорогих косметических процедур.
О том, как это можно сделать, пишет косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
"Чудо лифтинг-аппликация от морщинок на лбу. Вы увидите, как поднимаются брови и взгляд становится раскрытым. Если впервые делаете тейпирование, то обязательно сделайте аллергопробу минимум на 30 минут", - пишет эксперт.
Сначала нужно подготовиться к тейпированию - провести очищение, тонизирование кожи, а затем нанести сыворотку и крем за 30 мин до процедуры, чтобы не было отеков.
Тогда нужно сделать замеры тейпа:
После этого нарежьте тейпы на куски, можете закруглить концы.
Как правильно нанести тейпы:
Тейп не должен ложиться волной "волной", это может говорить о том, что вы сделали сильное натяжение тканей или ваша кожа очень обезвожена.
После нанесения тейпа подождите 15 мин и посмотрите нет ли "волн", и комфортно ли вам с этой аппликацией. В идеале вы ее не должны чувствовать.
Как часто и насколько долго делать тейпирование:
Сделайте фото себя "до", тогда вы увидите явный результат и это будет вашей собственной мотивацией.
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