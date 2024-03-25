UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як Барських виглядав у 2007 році. Дивіться перший виступ артиста на шоу "Караоке на Майдані"

Перша поява Барських на телебаченні відбулася у 2007 році (фото: instagram.com/max_barskih)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Макс Барських, який нині збирає мільйони прослуховувань та став одним з найбільш успішних українських артистів, починав свою кар'єру ще багато років тому. І вперше він заявив про себе у далекому 2007 році, саме тоді йому вдалося виступити на шоу "Караоке на Майдані".

Як змінився Барських, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Вікіпедія, архівне відео з виступом артиста, розміщене на Facebook-сторінці видання "Слух".

Як Барських виглядав у 2007 році

Тоді Миколі Бортнику (справжнє ім'я артиста) було усього 17 років. Він наважився спробувати свої сили на пісенному шоу, яке тоді було неймовірно популярним. І Барських вдалося отримати можливість виконати пісню.

Під час спілкування з ведучим шоу Ігорем Кондратюком артист помітно нервував. Він соромився та ніяковів від жартів, але усе ж намагався налаштуватися на виступ.

Спочатку Барських виконав трек російського артиста Діми Білана Never let you go, а потім, коли потрапив до фіналу, обрав пісню гурту Maroon 5 - хіт This love.

Барських на шоу "Караоке на Майдані" - відео

 

Як Барських виглядає зараз

Нині співаку 34 роки. Він зробив чимало "брутальних" тату й нерідко обирає стильні "луки". Барських носить коротку зачіску, любить шкіряні штани та "верх" з відкритими руками.

Барських зараз (фото: instagram.com/max_barskih)

Читайте РБК-Україна в Google News
Макс БарськихЗірки шоу-бізнесу