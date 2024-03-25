Как Барских выглядел в 2007 году. Смотрите первое выступление артиста на шоу "Караоке на Майдані"

Певец Макс Барских, который сейчас собирает миллионы прослушиваний и стал одним из самых успешных украинских артистов, начинал свою карьеру еще много лет назад. И впервые он заявил о себе в далеком 2007 году, тогда ему удалось выступить на шоу "Караоке на Майдані".
Как изменился Барских, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Википедия, архивное видео с выступлением артиста, размещенное на Facebook-странице издания "Слух".
Тогда Николаю Бортнику (настоящее имя артиста) было всего 17 лет. Он решился попробовать свои силы на песенном шоу, которое было невероятно популярным. И Барских удалось получить возможность исполнить песню.
Во время общения с ведущим шоу Игорем Кондратюком артист заметно нервничал. Он стеснялся и смущался от шуток, но все же пытался настроиться на выступление.
Сначала Барских исполнил трек российского артиста Димы Билана Never let you go, а затем, попав в финал, выбрал песню группы Maroon 5 - хит This love.
Сейчас певцу 34 года. Он сделал немало "брутальных" тату и нередко выбирает стильные "луки". Барских носит короткую прическу, любит кожаные штаны и "верх" с открытыми руками.
Кстати, недавно мы рассказывали, как Соловий попала на "Голос країни" и "вмазала" Кароль с Пономаревым.
Кроме этого, ранее стало известно, как живет предательница-одесситка Элизабет Анум-Дорхусо из "Фабрики звезд".