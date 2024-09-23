Як бачити хороші сни: поради від вчених

Секрет хороших снів

Досить часто наш мозок відтворює найяскравіші або останні враження перед сном. Тому будь-який негативний вплив, як-от страшні книги, фільми жахів чи тривожні новини, може спровокувати погані сни.

Щоб цього уникнути, варто обирати приємні заняття перед сном - почитайте романтичну книгу, збірку анекдотів або просто подумайте про щось хороше.

Якщо лягати спати з важким серцем і перевантаженими думками, можна спробувати спочатку відволіктись - прогулянкою чи розмовою на приємні теми.

Допоможе також зайнятись чимось легким: приготування їжі, догляд за рослинами або хатніми улюбленцями.

Лягайте спати раніше

Наукові дослідження показали, що студенти, які лягали пізніше, бачили менш приємні сни, ніж ті, хто лягав раніше. Тож якщо хочете бачити хороші сновидіння, спробуйте лягати на годину раніше, ніж зазвичай, і простежте за результатом.

Це може бути пов’язано з тим, що гормон стресу кортизол виробляється рано вранці, коли "сови" перебувають у фазі швидкого сну і вже бачать сновидіння. Важливо не пропускати цей момент і надати організму можливість повноцінно відпочити.

Чим менше стресу та негативних емоцій, тим приємніші сни (фото: Freepik.com)

Стежте за харчуванням

Причиною кошмарів можуть стати багато чинників, включно з їжею на ніч, алкоголем, кофеїном та тютюном. Якщо вам часто сняться погані сни, варто зменшити вживання цих речовин і уникати їжі за 2-3 години до сну.

Так організм зможе переварити їжу до того, як ви ляжете, що сприятиме спокійному сну. Кава також може погіршувати сновидіння, тому намагайтеся не пити її після обіду.

Алкоголь і солодощі перед сном також впливають на якість сну, тож їх краще уникати.

Боріться зі стресом

Стрес та тривожність, які ви відчуваєте протягом дня, можуть відображатися в снах. Намагайтеся уникати роздумів про проблеми, коли лягаєте в ліжко. Замість цього зосередьтесь на чомусь приємному, щоб ваші сни теж були спокійнішими.

Регулярні фізичні вправи також допоможуть позбутися стресу і сприятимуть швидкому засипанню. Однак варто уникати інтенсивних тренувань перед сном, адже вони можуть перешкодити заснути.

Аромат квітів у спальні налаштує на гарні сни (фото: Freepik.com)

Створіть спокійну атмосферу для сну

Важливо розслабитись перед тим, як іти спати. Чай із трав, спокійне читання книги або медитація можуть значно поліпшити якість сну.

Виберіть заняття, яке допоможе вам заспокоїтись і легше заснути, і дотримуйтесь цієї рутини. Варто уникати перегляду фільмів жахів, кримінальних новин чи інших негативних програм перед сном, щоб не провокувати кошмари.

Поставте квіти у спальню

Дослідження показали, що запах квітів, зокрема троянд, позитивно впливає на сновидіння. Жінки, які спали у кімнаті з трояндами, бачили приємніші сни протягом місяця.

Ви можете використати ароматичні свічки, олії або молочко для тіла з ароматом квітів. Тільки не забувайте загасити свічки перед сном, щоб уникнути небезпеки пожежі.