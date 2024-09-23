Как видеть хорошие сны: советы от ученых

Секрет хороших снов

Часто наш мозг воспроизводит самые яркие или последние впечатления перед сном. Поэтому любое негативное влияние, например страшные книги, фильмы ужасов или тревожные новости, может спровоцировать плохие сны.

Чтобы этого избежать, следует выбирать приятные занятия перед сном - почитайте романтическую книгу, сборник анекдотов или просто подумайте о чем-то хорошем.

Если ложиться спать с тяжелым сердцем и перегруженными мыслями, можно попробовать сначала отвлечься - прогулкой или разговором на приятные темы.

Поможет также заняться чем-нибудь легким: приготовление пищи, уход за растениями или домашними любимцами.

Ложитесь спать раньше

Научные исследования показали, что студенты, которые ложились позже, видели менее приятные сны, чем те, кто ложился раньше. Так что если хотите видеть хорошие сновидения, попробуйте ложиться на час раньше обычного и проследите за результатом.

Это может быть связано с тем, что гормон стресса кортизол производится ранним утром, когда "совы" находятся в фазе быстрого сна и уже видят сновидения. Важно не упускать этот момент и предоставить организму возможность полноценно отдохнуть.

Чем меньше стресса и отрицательных эмоций, тем приятнее сны (фото: Freepik.com)

Следите за питанием

Причиной кошмаров могут стать многие факторы, включая еду на ночь, алкоголь, кофеин и табак. Если вам часто снятся плохие сны, следует уменьшить употребление этих веществ и избегать еды за 2-3 часа до сна.

Так организм сможет переварить пищу до того, как вы ляжете, что будет способствовать спокойному сну. Кофе также может ухудшать сновидения, поэтому старайтесь не пить его после обеда.

Алкоголь и сладости перед сном также влияют на качество сна и их лучше избегать.

Боритесь со стрессом

Стресс и тревожность, которые вы испытываете в течение дня, могут отражаться во сне. Старайтесь избегать размышлений о проблемах, когда ложитесь в постель. Вместо этого сосредоточьтесь на чем-нибудь приятном, чтобы ваши сны тоже были более спокойными.

Регулярные физические упражнения также помогут избавиться от стресса и будут способствовать быстрому засыпанию. Однако следует избегать интенсивных тренировок перед сном, ведь они могут помешать уснуть.

Аромат цветов в спальне настроит на хорошие сны (фото: Freepik.com)

Создайте спокойную атмосферу для сна

Важно расслабиться, прежде чем идти спать. Чай из трав, спокойное чтение книги или медитация могут значительно улучшить качество сна.

Выберите занятие, которое поможет вам успокоиться и легче заснуть, и соблюдайте этот распорядок. Следует избегать просмотра фильмов ужасов, криминальных новостей или других отрицательных программ перед сном, чтобы не провоцировать кошмары.

Поставьте цветы в спальню

Исследования показали, что запах цветов, включая розы, положительно влияет на сновидения. Женщины, спавшие в комнате с розами, видели более приятные сны в течение месяца.

Вы можете использовать ароматические свечи, растительные масла или молочко для тела с ароматом цветов. Только не забывайте потушить свечи перед сном во избежание опасности пожара.