Як Анна Тейлор-Джой пропагує натуральну красу: естетичні фото

Яким чином Анна Тейлор-Джой пропагує натуральну красу

Молода акторка на відміну від більшості своїх одноліток не боїться бути собою, адже Аня часто викладає фотографії без макіяжу, ймовірно, дівчина повністю задоволена своєю зовнішністю й намагається таким чином показати іншим приклад.

Любити та приймати себе з усіма недоліками - це велика робота, адже всі ми, а особливо дівчата, шукаємо щось не ідеальне у своїй зовнішності. Але забуваємо про головне, що ми вже довершені, бо існуємо у цьому світі. Так, всі різні, але ж і ідеали лише у нас в голові.

Аня Тейлор-Джой без макіяжу (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Акторка ніколи не говорила про це відверто, але спостерігаючи за її фотокартками з реального життя, можна зробити висновок, що фото без краплі макіяжу свідчать про те, що Аня навчилась любити себе і вона дає собі право виходити у маси без "штукатурки" зі своїми білими віями та бровами, які й роблять її особливою.

Звісно, на різних церемоніях та у фільмах Тейлор-Джой гарно фарбують та наряджають, але ж це вагомі приводи та події. А от у звичайному житті без камер, зірка серіалу "Хід королеви" дозволяє собі показувати свою природну красу та унікальність.

І насправді це виглядає дуже сміливо, особливо на фоні картинок “Ідеально-однакових” дівчат, які все ще шукають свою формулу краси.

Анна Тейлор-Джой пропагує натуральну красу (фото: instagram.com/anyataylorjoy)