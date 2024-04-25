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Как Анна Тейлор-Джой пропагандирует натуральную красоту: эстетические фото

Анна Тейлор-Джой (фото: instagram.com/anyataylorjoy)
Автор: Юлия Любченко

Аня Тейлор-Джой - одна из тех, кто любит естественную красоту, ведь натуральность в наше время стала редкостью, и далеко не каждая девушка может воспринимать себя без макияжа или филлеров в губах и других зонах лица.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на подборку фотографий из Instagram-профиля актрисы.

Как Анна Тейлор-Джой пропагандирует натуральную красоту

Молодая актриса, в отличие от большинства своих сверстниц, не боится быть собой, ведь Аня часто выкладывает фотографии без макияжа, вероятно, девушка полностью довольна своей внешностью и пытается таким образом показать другим пример.

Любить и принимать себя со всеми недостатками - это большая работа, ведь все мы, а особенно девушки, ищем что-то не идеальное в своем облике. Но забываем о главном, что мы уже совершенны, потому что существуем в этом мире. Да, все разные, но и идеалы только у нас в голове.

Аня Тейлор-Джой без макияжа (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

Актриса никогда не говорила об этом откровенно, но наблюдая за ее фотографиями из реальной жизни, можно сделать вывод, что фото без капли макияжа свидетельствуют о том, что Аня научилась любить себя и она дает себе право выходить в массы без "штукатурки" со своими белыми ресницами и бровями, которые и делают ее особенной.

Конечно, на разных церемониях и в фильмах Тейлор-Джой хорошо красят и наряжают, но это весомые причины и события. А вот в обычной жизни без камер, звезда сериала "Ход королевы" позволяет себе показывать свою природную красоту и уникальность.

И на самом деле это выглядит очень смело, особенно на фоне картинок "Идеально-одинаковых" девушек, которые все еще ищут свою формулу красоты.

Анна Тейлор-Джой пропагандирует натуральную красоту (фото: instagram.com/anyataylorjoy)

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