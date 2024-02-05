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Як alyona alyona виглядала в дитинстві і юності: рідкісні фото

alyona alyona в дитинстві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024 перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам подивитися, як виглядала українська реперка Альона Савраненко (справжнє ім'я виконавиці) у дитинстві та юності.

Як виглядала реперка в дитинстві

Альона Савраненко народилася 14 червня в 1991 році в селі Капітановка, Кіровоградської області. Як відомо, свої тексти вона писала ще з дитинства, але широкому загалу вони стали відомі вже з настанням популярності виконавиці.

Так виглядала Альона Альона в дитинстві (фото:instagram.com/alyona.alyona.official, facebook.com/alyona.alyona.official)

Коли Альоні виповнилося 13 років, родина переїхала у селище міського типу Баришівка. З 15 років вона підробляла продавчинею на ринку, касиркою, колекторкою, прибиральницею.

Савраненко здобула дві вищі освіти, закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

До початку захоплення репом працювала вихователькою в дитсадку "Теремок" в селищі Баришівка на Київщині, також завідувачкою дитсадка в селі Дернівка під Києвом. Захоплення музикою в дівчини було все життя.

На світлинах можна побачити, з яким захопленням вона співає у юності.

Альона Альона у юності (фото:instagram.com/alyona.alyona.official, facebook.com/alyona.alyona.official)

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про п'ять гучних скандалів у Нацвідборах Євробачення, які українці досі не можуть забути.

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