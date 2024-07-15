Как Алисса Милано отреагировала на смерть Шеннен Догерти, с которой они враждовали
Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" Алисса Милано, игравшая младшую сестру Фиби, высказалась о смерти Шеннен Догерти. 53-летняя актриса исполнила роль старшей сестры-колдуньи, в последние годы своей жизни она боролась с онкологией.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), Милано сделала заявление о Догерти, с которой она долго враждовала, в комментарии для издания Entertainment Weekly.
Что сказала Милано
Актриса признала, что у нее были сложные отношения с Шеннен. Впрочем, Алисса все равно высказалась о ней с уважением.
"Ни для кого не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в их основе был человек, которого я глубоко уважала и перед кем трепетала. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал меньше без нее. Мои соболезнования всем, кто ее любил", - заявила игравшая Фиби звезда.
Милано и Догерти в сериале "Все женщины - ведьмы" (скриншот)
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В сериале они играли сестер, очень любивших друг друга. Впрочем, вне камер отношения актрис было трудно назвать идеальными.
Известно, что Догерти "вылетела" из сериала в финале 3 сезона. Тогда ее героиня погибла, а затем сюжетная линия продолжилась с Роуз Макгоуэн, сыгравшей четвертую сестру.
Уже тогда ходили слухи, что Шеннен не просто так убрали из сериала. Впрочем, в то время поговаривали, что все актрисы между собой не очень дружили. Потом выяснилось, что все не так.
Шеннен Догерти (кадры из сериала "Все женщины - ведьмы")
И несколько лет назад, когда Шеннен принялась вести подкасты, на один из них она пригласила Холи-Мэри Комбс (она играла среднюю сестру Пайпер). И актрисы заявили, что к увольнению Догерти может быть причастна именно Милано.
Зимой 2024 года Алиссе пришлось оправдываться. На конференции MegaCon актриса заговорила о "токсичности".
"Сериал, который так много значил для такого количества людей, был запятнан токсичностью, которая все еще, по сей день, почти через четверть века - все еще существует", - цитирует Милано издание.
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