Як адаптуватися до переведення годинника та уникнути негативного впливу на здоров'я

Що потрібно зробити

Для того, щоб така зміна режиму дня не стала стресом для організму, важливо до цього підготуватися.

Щоб поліпшити якість сну та не постраждати від збою "внутрішнього" годинника через переведення стрілок, потрібно:

не вживати кофеїн за 6 годин до сну (каву, чай)

відмовитися від вживання алкоголю та тютюну, особливо перед сном

не вживати важку, гостру та солодку їжу за кілька годин перед сном, але можна зробити легкий перекус

не займатися фізичною активністю перед сном, робіть це вдень, а ввечері оберіть легку прогулянку

регулярно провітрюйте кімнату, дотримуйтесь комфортного для себе температурного режиму

забезпечте тишу та зменште освітленість спальні під час сну

Скільки потрібно спати

Головне правило повноцінного сну - його регулярність та більш-менш однакова тривалість. Дорослим віком 18–60 років рекомендовано спати не менше ніж 7 годин на добу, дітям 6-12 років - 9-12 годин, 13-18 років - 8-10 годин.

Важливо пам'ятати, що позбавлення людини сну - це жахливе катування, адже правильний сон завжди вночі.

Недостатність сну значно впливає на психічне здоров’я та загальну якість життя. Так, у здорових дорослих короткотривалі наслідки недостатності сну включають підвищену вразливість до стресу, погіршення якості життя, емоційний дистрес та розлади настрою, порушення пам’яті та когнітивні порушення, складнощі з виконанням завдань.

Довготривалими наслідками недостатності та порушення сну можуть бути проблеми з вагою, гіпертонія, серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу тощо. Недостатність сну і наслідки цього можуть звести нанівець переваги здорового способу життя.