Де в будинку повісити годинник, щоб залучити щастя

Настінний годинник - це не тільки прилад, що дозволяє швидко дізнатися поточний час, але й важлива деталь інтер’єру. Як свідчать народні прикмети, у будинку є місця, де категорично не можна вішати настінний годинник.

Чому варто дотримуватись прикмет та що може статись - читайте на Styler нижче.

Де повісити годинник

Бажано, щоб настінний годинник розташовувався над дверима в якійсь кімнаті. Існує прикмета, що при знаходженні саме на цьому місці годинник не перешкоджає енергетичним потокам.

При правильному розташуванні годинника, вони сприятимуть поширенню в будинку позитивної енергії.

Підвищуються шанси, що життя сім’ї стане щасливим: сварки будуть рідкісним явищем, з’явиться згода, відкриється грошовий канал.

Також настінні годинники варто вішати над дверима на кухні або у вітальні.

Яких місць уникати

Великий годинник не можна вішати у спальні. У цій кімнаті важливо зберегти особливу енергетику, а цокання та бій її порушать. Туди потрібний невеликий годинник з беззвучним механізмом.

Масивним годинникам також не місце у дитячій кімнаті. Там вони можуть тиснути на психіку та викликати занепокоєння малюків.

Категорично не можна у будинку зберігати зламаний годинник. Невірний час чи його зупинка завадять щастю. Потрібно або викинути такий годинник, або відремонтувати.

Чи можна дарувати годинник

Вважається, що дарувати наручний годинник другій половинці не можна - це обов'язково призведе до розлуки і розставань. Як тільки стрілки циферблата зупиняться, пара відразу ж почне сваритися, а то і зовсім оголосить про розлучення.

Навіть якщо механізм здається міцним і надійним - краще не ризикувати і подарувати більш нейтральний подарунок.

Існує кілька способів, як подарувати годинник людині і обійти всі неприємні забобони: