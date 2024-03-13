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Як абітурієнтам знайти конкретну спеціальність у вишах: корисна інструкція

Знайти виш, де навчають конкретній спеціальності, вступники можуть самостійно (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Абітурієнти можуть знайти заклади вищої освіти (ЗВО), в яких студентів навчають за конкретною спеціальністю чи професією, на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме вступникам дізнатися, які заклади освіти навчають за певною спеціальністю чи професією.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Державне підприємство "ІНФОРЕСУРС", ЄДЕБО.

Як знайти конкретну спеціальність у ЗВО

Для того, щоб дізнатися, які заклади освіти в Україні навчають за певною спеціальністю чи професією, необхідно зробити три простих кроки.

1. Зайти на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та обрати "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".

Крок перший (скріншот: info.edbo.gov.ua)

2. Натиснути на кнопку "Розширений пошук" на сторінці, що відкриється.

Крок другий (скріншот: info.edbo.gov.ua)

3. Заповнити необхідні поля у формі "Пошук за спеціальностями" або "Пошук за професіями" та натиснути кнопку "Пошук".

Крок третій (скріншот: info.edbo.gov.ua)

Готово. Далі потрібно обрати зі списку той чи інший заклад освіти й дізнатися всю необхідну вам інформацію.

На що звернути увагу

Під час пошуку спеціальностей необхідно звернути увагу на те, що існує можливість обрати різні типи даних:

  • здобувачі освіти - ви дізнаєтесь, скільки людей навчається за цією спеціальністю у певному закладі
  • ліцензії вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти - ви дізнаєтесь, які заклади мають ліцензії на підготовку за обраною спеціальністю
  • освітні програми - ви дізнаєтеся, які освітні програми мають заклади за обраною спеціальністю

Крім того, для отримання інформації про лише атестовані професії, необхідно встановити "галочку" у відповідному віконці.

Варто зазначити також, що на порталі ЄДЕБО можна знайти іншу корисну інформацію для абітурієнтів:

  • конкурсні пропозиції
  • рейтингові списки
  • рекомендування до зарахування до списку студентів тощо

Насамкінець, можна перевірити на достовірність учнівський (чи студентський) квиток, або ж сертифікати ЗНО чи НМТ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що МОН вводить добровільний фаховий іспит для деяких вступників.

Читайте також, на які спеціальності планують підняти конкурсний бал.

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