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Как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах: полезная инструкция

Найти вуз, где обучают конкретной специальности, поступающие могут самостоятельно (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Абитуриенты могут найти заведения высшего образования (ЗВО), в которых студентов обучают по конкретной специальности или профессии, на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно поступающим узнать, какие учебные заведения обучают по определенной специальности или профессии.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Государственное предприятие "ІНФОРЕСУРС", ЕГЭБО.

Как найти конкретную специальность в ЗВО

Для того, чтобы узнать, какие учебные заведения в Украине обучают по определенной специальности или профессии, необходимо сделать три простых шага.

1. Зайти на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) и выбрать "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".

Шаг первый (скриншот: info.edbo.gov.ua)

2. Нажать на кнопку "Розширений пошук" на открывшейся странице.

Шаг второй (скриншот: info.edbo.gov.ua)

3. Заполнить необходимые поля в форме "Пошук за спеціальностями" или "Пошук за професіями" и нажать кнопку "Пошук".

Шаг третий (скриншот: info.edbo.gov.ua)

Готово. Далее нужно выбрать из списка то или иное учебное заведение и узнать всю необходимую вам информацию.

На что обратить внимание

При поиске специальностей необходимо обратить внимание на то, что существует возможность выбрать разные типы данных:

  • соискатели образования - вы узнаете, сколько людей учится по этой специальности в определенном заведении
  • лицензии высшего, профессионального передового, последипломного образования - вы узнаете, какие учреждения имеют лицензии на подготовку по выбранной специальности
  • образовательные программы - вы узнаете, какие образовательные программы имеют заведения по выбранной специальности

Кроме того, для получения информации о только аттестованных профессиях, необходимо установить "галочку" в соответствующем окошке.

Следует отметить также, что на портале ЕГЭБО можно найти другую полезную информацию для абитуриентов:

  • конкурсные предложения
  • рейтинговые списки
  • рекомендации к зачислению в список студентов и т.п.

Наконец, можно проверить на достоверность ученический (или студенческий) билет, или же сертификаты ВНО или НМТ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что МОН вводит добровольный профессиональный экзамен для некоторых поступающих.

Читайте также, на какие специальности планируют поднять конкурсный балл.

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