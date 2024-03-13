Как абитуриентам найти конкретную специальность в вузах: полезная инструкция

Как найти конкретную специальность в ЗВО

Для того, чтобы узнать, какие учебные заведения в Украине обучают по определенной специальности или профессии, необходимо сделать три простых шага.

1. Зайти на сайт Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) и выбрать "Реєстр суб'єктів освітньої діяльності".

Шаг первый (скриншот: info.edbo.gov.ua)

2. Нажать на кнопку "Розширений пошук" на открывшейся странице.

Шаг второй (скриншот: info.edbo.gov.ua)

3. Заполнить необходимые поля в форме "Пошук за спеціальностями" или "Пошук за професіями" и нажать кнопку "Пошук".

Шаг третий (скриншот: info.edbo.gov.ua)

Готово. Далее нужно выбрать из списка то или иное учебное заведение и узнать всю необходимую вам информацию.

На что обратить внимание

При поиске специальностей необходимо обратить внимание на то, что существует возможность выбрать разные типы данных:

соискатели образования - вы узнаете, сколько людей учится по этой специальности в определенном заведении

лицензии высшего, профессионального передового, последипломного образования - вы узнаете, какие учреждения имеют лицензии на подготовку по выбранной специальности

образовательные программы - вы узнаете, какие образовательные программы имеют заведения по выбранной специальности

Кроме того, для получения информации о только аттестованных профессиях, необходимо установить "галочку" в соответствующем окошке.

Следует отметить также, что на портале ЕГЭБО можно найти другую полезную информацию для абитуриентов:

конкурсные предложения

рейтинговые списки

рекомендации к зачислению в список студентов и т.п.

Наконец, можно проверить на достоверность ученический (или студенческий) билет, или же сертификаты ВНО или НМТ.