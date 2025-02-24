Як за 5 років змінилися Цимбалюк, Гришина та інші зірки серіалу "Розтин покаже": разючі фото

Артемій Єгоров

Актор грає опера Олега Гончара з першого сезону, і хоча його персонаж майже не змінюється, обставини навколо нього стають зовсім іншими. У другому сезоні він намагається піти з бюро, бо не хоче працювати з колишньою дружиною, судмедексперткою Яною Гончар.

Єгоров в першому сезоні (фото надане прес-службою)

Наприкінці третього сезону він знову закохується в колишню, але чи зможуть вони почати знову? За інсайдерською інформацію, у новому сезоні він рятуватиме Яну, і буде декілька дуже небезпечних для Гончара ситуацій, але ж цього хлопця дуже важко потопити. Тож чекаємо на нові епізоди і вболіваємо за героя.

Артемій Єгоров (фото надане прес-службою)

Ольга Гришина

Акторка Ольга Гришина з’явилась у ролі Яни Гончар у другому сезоні, проте зараз уявити без неї "Розтин" майже неможливо. У третьому сезоні вона стала більш жіночна, а за сюжетом їй довелося обирати між двома чоловіками.

Гришина на початку зйомок (фото надане прес-службою)

Розумна і загадкова, сильна і смілива Яна у четвертому сезоні буде намагатися розплутати клубок проблем всередині бюро та викрити винних.

Ольга Гришина (фото надане прес-службою)

Тарас Цимбалюк

Він з’явився у другому сезоні в ролі щасливого коханця головної героїні Яни Гончар. І дійсно, пережив багато чого: наприкінці сезону його нібито вбили, але його герой знову з’явився у третьому сезоні.

Тарас Цимбалюк декілька років тому (фото надане прес-службою)

Схоже, що він з Яною розлучився, бо жінка не змогла змиритися з брехнею красунчика. Але можливо глядачі його ще побачать або почують про нього.

Цимбалюк зараз (фото надане прес-службою)

Михайло Досенко

Актор зіграв лаборанта Ростика у перших двох сезонах, а з початку повномасштабного вторгнення Михайло Досенко вдягнув піксель і пішов служити у ЗСУ. Захищав запорізький напрямок, де отримав важке поранення, але після лікування повернувся на службу.

Актор декілька років тому (фото надане прес-службою)

За сюжетом, його герой Ростислав Зайцев також пішов на фронт захищати нашу країну, а замість нього у бюро працює його молодший брат Святослав.

Михайло Досенко (фото надане прес-службою)

Ігор Портянко

Справжні зміни сталися з Зиновієм Вікентійовичом, якого зіграв актор театру і кіно Ігор Портянко. На початку проєкту він в’їдливий, але з часом розкриває інші риси і стає комічним.

Актор на початку зйомок (фото надане прес-службою)

У третьому сезоні з нього нещадно глузує молодий колега Свят, а у четвертому сезоні в особистому житті Зиновія стануться карколомні зміни. Які саме - побачимо вже дуже скоро.

Ігор Портянко зараз (фото надане прес-службою)



Прем'єрні епізоди іронічного детективу "Розтин покаже 4" вийдуть на телеканалі ICTV2 вже з 10 березня о 20:00.