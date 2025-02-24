Как за 5 лет изменились Цымбалюк, Гришина и другие звезды сериала "Розтин покаже": поразительные фото

Артемий Егоров

Актер играет опера Олега Гончара с первого сезона, и хотя его персонаж почти не меняется, обстоятельства вокруг него становятся совсем другими. Во втором сезоне он пытается уйти из бюро, потому что не хочет работать с бывшей женой, судмедэкспертом Яной Гончар.

Егоров в первом сезоне (фото предоставлено пресс-службой)

В конце третьего сезона он снова влюбляется в бывшую, но смогут ли они начать снова? По инсайдерской информации, в новом сезоне он будет спасать Яну, и будет несколько очень опасных для Гончара ситуаций, но этого парня очень трудно потопить. Поэтому ждем новых эпизодов и болеем за героя.

Артемий Егоров (фото предоставлено пресс-службой)

Ольга Гришина

Актриса Ольга Гришина появилась в роли Яны Гончар во втором сезоне, однако сейчас представить без нее "Розтин" почти невозможно. В третьем сезоне она стала более женственной, а по сюжету ей пришлось выбирать между двумя мужчинами.

Гришина в начале съемок (фото предоставлено пресс-службой)

Умная и загадочная, сильная и смелая Яна в четвертом сезоне будет пытаться распутать клубок проблем внутри бюро и разоблачить виновных.

Ольга Гришина (фото предоставлено пресс-службой)

Тарас Цымбалюк

Он появился во втором сезоне в роли счастливого любовника главной героини Яны Гончар. И действительно, пережил многое: в конце сезона его будто бы убили, но его герой снова появился в третьем сезоне.

Тарас Цымбалюк несколько лет назад (фото предоставлено пресс-службой)

Похоже, что он с Яной расстался, потому что женщина не смогла смириться с ложью красавчика. Но возможно зрители его еще увидят или услышат о нем.

Цымбалюк сейчас (фото предоставлено пресс-службой)

Михаил Досенко

Актер сыграл лаборанта Ростика в первых двух сезонах, а с начала полномасштабного вторжения Михаил Досенко надел пиксель и пошел служить в ВСУ. Защищал запорожское направление, где получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся на службу.

Актер несколько лет назад (фото предоставлено пресс-службой)

По сюжету, его герой Ростислав Зайцев также ушел на фронт защищать нашу страну, а вместо него в бюро работает его младший брат Святослав.

Михаил Досенко (фото предоставлено пресс-службой)

Игорь Портянко

Настоящие изменения произошли с Зиновием Викентьевичем, которого сыграл актер театра и кино Игорь Портянко. В начале проекта он въедливый, но со временем раскрывает другие черты и становится комичным.

Актер в начале съемок (фото предоставлено пресс-службой)

В третьем сезоне над ним нещадно издевается молодой коллега Свят, а в четвертом сезоне в личной жизни Зиновия произойдут сногсшибательные перемены. Какие именно - увидим уже очень скоро.

Игорь Портянко сейчас (фото предоставлено пресс-службой)



Премьерные эпизоды иронического детектива "Розтин покаже 4" выйдут на телеканале ICTV2 уже с 10 марта в 20:00.