Як за 1 хвилину визначити, чи є у вас варикоз: лікар поділилась експрес-тестом

Варикозна хвороба є проблемою багатьох українців. Вона добре піддається лікуванню, якщо її виявити на початкових стадіях. Це можна легко зробити навіть вдома.
Про те, як перевірити себе на наявність варикозу, розповіла флеболог Ліна Грішпун в Instagram.
"Чи є у вас проблеми з венами, можна це попередньо визначити самотужки. Огляньте свої ніжки та відповідайте на нижче поставлені питання на кожний пункт "так" або "ні", - говорить лікар.
Питання для визначення наявності варикозу:
"Якщо у вас хоча б два "так", то вам потрібно показати свої вени флебологу. За 1-2 години можна легко позбутися проблеми завдяки сучасним методам лікування", - пояснює Гріншпун.
Люди з варикозом влітку відчувають ще більші набряки та болі від виражених вен на ногах.
Полегшити їхній стан допоможуть наступні дії:
"Якщо варикоз дуже турбує вас болісними симптомами, рекомендую не чекати осені, а лікувати його прямо зараз", - каже флеболог.
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