Як за 1 хвилину визначити, чи є у вас варикоз: лікар поділилась експрес-тестом

Експрес-тест на наявність варикозу

"Чи є у вас проблеми з венами, можна це попередньо визначити самотужки. Огляньте свої ніжки та відповідайте на нижче поставлені питання на кожний пункт "так" або "ні", - говорить лікар.

Питання для визначення наявності варикозу:

у вас видимі розширені вени

чи помічаєте часті набряки ніг, особливо у ввечері

чи відчуваєте біль у венах, особливо після перебування в одному положенні

чи є у вас пощипування або судоми

чи є зміни в шкірі та її кольорі. Виражені вени можуть бути фіолетового або зеленуватого кольору. В окремих випадках шкіра навколо варикозних вен може стати сухою, сверблячою, змінити колір або стати тоншою

чи маєте судинні сіточки

"Якщо у вас хоча б два "так", то вам потрібно показати свої вени флебологу. За 1-2 години можна легко позбутися проблеми завдяки сучасним методам лікування", - пояснює Гріншпун.

Що робити, щоб полегшити свій стан влітку

Люди з варикозом влітку відчувають ще більші набряки та болі від виражених вен на ногах.

Полегшити їхній стан допоможуть наступні дії:

носіть легкий та широкий одяг, який не стискає ноги та не передавлює судини

уникайте довгого сидіння або стояння в одному положенні

регулярно робіть невеликі паузи та зарядку

більше відпочивайте в прохолодному місці

уникайте довгого перебування на сонці

підіймайте ноги у лежачому чи сидячому положенні, щоб покращити кровообіг

використовуйте компресійні панчохи або гольфи, якщо відчуваєте сильні набряки

пийте багато води, не менше 1,5-2 л на добу

"Якщо варикоз дуже турбує вас болісними симптомами, рекомендую не чекати осені, а лікувати його прямо зараз", - каже флеболог.