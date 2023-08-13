Как за 1 минуту определить, есть ли у вас варикоз: врач поделилась экспресс-тестом

Варикозная болезнь - проблема многих украинцев. Она хорошо поддается лечению, если ее обнаружить на начальных стадиях. Это легко сделать даже дома.
О том, как проверить себя на наличие варикоза, рассказала флеболог Лина Гришпун в Instagram.
"Есть ли у вас проблемы с венами, можно это предварительно определить самостоятельно. Осмотрите свои ножки, а потом на поставленные ниже вопросы отвечайте на каждый пункт "да" или "нет", - говорит врач.
Вопросы для определения наличия варикоза:
"Если у вас хотя бы два "да", то вам нужно показать свои вены флебологу. За 1-2 часа можно легко избавиться от проблемы благодаря современным методам лечения", - объясняет Гриншпун.
Люди с варикозом летом ощущают еще большие отеки и боли от выраженных вен на ногах.
Облегчить их состояние помогут следующие действия:
"Если варикоз очень беспокоит вас болезненными симптомами, рекомендую не ждать осени, а лечить его прямо сейчас", - говорит флеболог.
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