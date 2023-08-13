Как за 1 минуту определить, есть ли у вас варикоз: врач поделилась экспресс-тестом

Варикозная болезнь - проблема многих украинцев. Она хорошо поддается лечению, если ее обнаружить на начальных стадиях. Это легко сделать даже дома.

О том, как проверить себя на наличие варикоза, рассказала флеболог Лина Гришпун в Instagram .

Экспресс-тест на наличие варикоза

"Есть ли у вас проблемы с венами, можно это предварительно определить самостоятельно. Осмотрите свои ножки, а потом на поставленные ниже вопросы отвечайте на каждый пункт "да" или "нет", - говорит врач.

Вопросы для определения наличия варикоза:

у вас видимые расширенные вены

замечаете ли частые отеки ног, особенно вечером

чувствуете ли боль в венах, особенно после пребывания в одном положении

есть ли у вас пощипывание или судороги

есть ли изменения в коже и ее цвете. Выраженные вены могут быть фиолетового или зеленого цвета. В отдельных случаях кожа вокруг варикозных вен может стать сухой, зудящей, изменить цвет или стать тоньше

имеете ли вы сосудистые сеточки

"Если у вас хотя бы два "да", то вам нужно показать свои вены флебологу. За 1-2 часа можно легко избавиться от проблемы благодаря современным методам лечения", - объясняет Гриншпун.

Что делать, чтобы облегчить свое состояние летом

Люди с варикозом летом ощущают еще большие отеки и боли от выраженных вен на ногах.

Облегчить их состояние помогут следующие действия:

носите легкую и широкую одежду, которая не сжимает ноги и не передавливает сосуды

избегайте долгого сиденья или стояния в одном положении

регулярно делайте небольшие паузы и зарядку

больше отдыхайте в прохладном месте

избегайте долгого пребывания на солнце

поднимайте ноги в лежачем или сидячем положении, чтобы улучшить кровообращение

используйте компрессионные чулки или гольфы, если чувствуете сильные отеки

пейте много воды, не менее 1,5-2 л в сутки

"Если варикоз очень беспокоит вас болезненными симптомами, рекомендую не ждать осени, а лечить его прямо сейчас", - говорит флеболог.