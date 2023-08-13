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Как за 1 минуту определить, есть ли у вас варикоз: врач поделилась экспресс-тестом

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Воскресенье 13 августа 2023 13:01
Как за 1 минуту определить, есть ли у вас варикоз: врач поделилась экспресс-тестом Как самостоятельно определить, есть ли у вас варикоз (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Лина Гриншпун

Варикозная болезнь - проблема многих украинцев. Она хорошо поддается лечению, если ее обнаружить на начальных стадиях. Это легко сделать даже дома.

О том, как проверить себя на наличие варикоза, рассказала флеболог Лина Гришпун в Instagram.

Экспресс-тест на наличие варикоза

"Есть ли у вас проблемы с венами, можно это предварительно определить самостоятельно. Осмотрите свои ножки, а потом на поставленные ниже вопросы отвечайте на каждый пункт "да" или "нет", - говорит врач.

Вопросы для определения наличия варикоза:

  • у вас видимые расширенные вены
  • замечаете ли частые отеки ног, особенно вечером
  • чувствуете ли боль в венах, особенно после пребывания в одном положении
  • есть ли у вас пощипывание или судороги
  • есть ли изменения в коже и ее цвете. Выраженные вены могут быть фиолетового или зеленого цвета. В отдельных случаях кожа вокруг варикозных вен может стать сухой, зудящей, изменить цвет или стать тоньше
  • имеете ли вы сосудистые сеточки

"Если у вас хотя бы два "да", то вам нужно показать свои вены флебологу. За 1-2 часа можно легко избавиться от проблемы благодаря современным методам лечения", - объясняет Гриншпун.

Что делать, чтобы облегчить свое состояние летом

Люди с варикозом летом ощущают еще большие отеки и боли от выраженных вен на ногах.

Облегчить их состояние помогут следующие действия:

  • носите легкую и широкую одежду, которая не сжимает ноги и не передавливает сосуды
  • избегайте долгого сиденья или стояния в одном положении
  • регулярно делайте небольшие паузы и зарядку
  • больше отдыхайте в прохладном месте
  • избегайте долгого пребывания на солнце
  • поднимайте ноги в лежачем или сидячем положении, чтобы улучшить кровообращение
  • используйте компрессионные чулки или гольфы, если чувствуете сильные отеки
  • пейте много воды, не менее 1,5-2 л в сутки

"Если варикоз очень беспокоит вас болезненными симптомами, рекомендую не ждать осени, а лечить его прямо сейчас", - говорит флеболог.

Ранее мы рассказывали о том, какие мифы о варикозе мешают его лечению.

Читайте также о том, что делать, чтобы не отекали ноги.

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