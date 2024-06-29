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Jerry Heil відреагувала на чутки про роман з учасником Євробачення 2024 від Швеції

Jerry Heil з Маркусом (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачці Jerry Heil під час конкурсу Євробачення 2024 приписували роман з молодшим на шість років учасником від Швеції Маркусом, який виступав у дуеті з братом-близнюком Мартінусом. Українка відповіла, чи спілкуються вони.

Про це зірка сказала на пресконференції перед своїм першим великим концертом у Києві.

Деталі

Зі слів Jerry Heil, вони з Маркусом підтримують зв'язок. Проте, у нього є дівчина, тож у спілкуванні українки зі шведом немає романтичного підтексту.

"У нас дуже теплі стосунки. Ми спілкуємося. Він скидає мені вид з вікна. Вони (разом з дівчиною, - Прим.ред) живуть у такому малесенькому поселенні у Норвегії, де просто ходять лосі під вікнами, і він мені надсилає фото періодично", - прокоментувала співачка.

Маркус (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)

Також у знаменитості поцікавилися, як ставиться до її спілкування з учасником Євробачення 2024 від Швеції його обраниця.

“Так, ми у дуже теплих стосунках з його дівчиною… Ні, ми не знайомі", - відповіла знаменитість.

Звідки пішли чутки про роман Jerry Heil з Маркусом

Поштовх припущенням про роман артистів стало відео, на якому 22-річний швед розмовляв із журналістами, притискаючи до себе 28-річну українку. 

Обіймаючись, вони йшли по коридору. 

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Зазначимо, ще у березні цього року Маркус ділився, що його серце зайняте. Він знайшов своє щастя з Норою Фоссленд, і їхні спільні фотографії можна побачити в блогах обох закоханих.

Маркус з дівчиною (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)

Раніше Alyona Alyona і Jerry Heil назвали артистів, які гідні представляти Україну на Євробаченні.

Також вони різко відповіли Фаріон, яка назвала їх "позориськом".

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