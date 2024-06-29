Jerry Heil отреагировала на слухи о романе с участником Евровидения 2024 от Швеции

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По словам Jerry Heil, они с Маркусом поддерживают связь. Однако, у него есть девушка, поэтому в общении украинки со шведом нет романтического подтекста.

"У нас очень теплые отношения. Мы общаемся. Он сбрасывает мне вид из окна. Они (вместе с девушкой, - Прим.ред) живут в таком маленьком поселении в Норвегии, где просто ходят лоси под окнами, и он мне присылает фото периодически", - прокомментировала певица.

Маркус (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)

Также у знаменитости поинтересовались, как относится к ее общению с участником Евровидения 2024 от Швеции его избранница.

"Да, мы в очень теплых отношениях с его девушкой... Нет, мы не знакомы", - ответила знаменитость.

Откуда пошли слухи о романе Jerry Heil с Маркусом

Толчок предположениям о романе артистов стало видео, на котором 22-летний швед разговаривал с журналистами, прижимая к себе 28-летнюю украинку.

Обнимаясь, они шли по коридору.

Отметим, что еще в марте этого года Маркус делился, что его сердце занято. Он нашел свое счастье с Норой Фоссленд, и их общие фотографии можно увидеть в блогах обоих влюбленных.

Маркус с девушкой (фото: instagram.com/marcusgunnarsen)