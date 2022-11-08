"Постійно на важкій роботі": Jerry Heil розповіла, який подарунок зробила батькові

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я Яна Шемаєва) розповіла, що заощадила на навчанні в США і придбала для тата авто. Зркрема, у ньому вона пропонує возити українських зірок на гастролі.

27-річна співачка розповіла, що на таких авто їздять на концерти співаки Оля Полякова та Олег Винник.

За словами артистки, її тато все життя тяжко працював, тому вона вирішила допомогти йому та придбала авто для гастролів. Вона зазначила, що її батьки займалися салом і м'ясом.

"Постійно на важкій роботі. І я сказала: "Окей. Я купую машину і, тато, в мене є знайомі артисти, будеш їх возити... Знайте, якщо треба десь по Україні перевезти, - тато досвічений водій. Це машина з ліжком. Раніше, коли я їздила на гастролі, мені такі машини рекомендували як: це такі машини, на яких їздить Оля Полякова та Олег Винник", - поділилася зірка.

Jerry Heil придбала авто для тата (скрін)

Кошти, які Яна відкладала на навчання в Америці, вона витратила на машину. Однак, здійснити мрію співачці допомогли друзі, ім'я яких вона не називає. Зірка зізналася тільки в тому, що гроші позичили працівники з її лейбла та відома українцям людина.

Додамо, що зараз Jerry Heil навчається в США та віддає борг по частинах.

Jerry Heil показала авто, яке придбала для тата (скрін)