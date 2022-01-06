Jerry Heil едва не пострадала от фаната из России: незаконно пересек границу (видео)

Украинская певица Jerry Heil рассказала, как фанат из России писал ей сообщения сексуального характера и незаконно пересек границу, чтобы встретиться с ней.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram .

Так, звезда рассказала, о том, как полтора года ей писал фанат из России. Отмечается, что все его монологи были с сексуальным подтекстом. Хотя артистка блокировала страницы поклонника, удаляла сообщения, однако он постоянно создавал новые страницы и продолжал писать.

В соцсети исполнительница сообщила, что организует фан-встречу во Львове.

"Тогда он писал, что едет во Львов. К сообщениям: "Хочу избавиться с тобой девственности" добавлял фотографии с транспорта, чтобы я не сомневалась в том, что он действительно едет,

- рассказала она.

Поэтому она вызвала полицию, сотрудники которой сообщили, что согласно с законодательством Украины этому человеку грозит штраф в размере 51 гривны или административный арест до 15 суток.

Однако Jerry Heil отметила, что правоохранители не обратили внимание на тот факт, что мужчина дважды пытался пересечь границу Украины самолетом, однако его не пропустили. И на третий раз он приехал автобусом и договорился с нашим пограничником. То есть незаконно попал на территорию Украины.

По словам потерпевшей, полицейские не поняли опасности ситуации и, задержав мужчину, сначала предлагали "выйти с ним поговорить". При отсутствии состава уголовного преступления преследователя отпустили.

Поэтому сейчас мужчина, по имени Иван отправлен домой, но писать сообщение он не прекратил.