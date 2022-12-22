С Jerry Heil на концерте произошел несчастный случай: артистка попала в больницу

В Тернополе с украинской певицей Jerry Heil во дворце культуры "Березиль" им. Леся Курбаса случился неприятный инцидент, она упала в оркестровую яму. Девушку отвезли в больницу.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Больше деталей об инциденте команда Jerry Heil не сообщила. Также сама артистка не появлялась в сети и не комментировала ситуацию.

Также ее концерт, который должен пройти в Ивано-Франковске сегодня, 22 декабря, перенесли.

В настоящее время певица находится под наблюдением медиков.

Недавно Jerry Heil показала, какой подарок сделала отцу. В частности, теперь он сможет возить украинских звезд на гастроли.

Также певица чуть не пострадала от фаната из России. По ее словам, он незаконно пересек границу, чтобы встретиться с ней.