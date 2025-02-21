Jerry Heil постраждала від атаки росіян: що відомо

За словами співачки, атака росіян спричинила значне зниження видимості її контенту через алгоритми Instagram, які помилково сприймали активність ботів як штучне накручування.

“Страждаю через ці атаки вже декілька років. Я боролася, потім приймала, але я щоразу була змушена кричати про свої нові треки, бо через бот-атаки, які відбувалися саме під час релізів, алгоритм Instagram приховував мене від людей, вважаючи, що це я собі нечесно накручую активність. Сьогодні дуже легко посягати на нашу культуру просто через діджитал”, - поділилася Jerry Heil.

Зірка також зазначила, що подібним атакам піддавалися й інші українські артисти, зокрема alyona alyona, Володимир Дантес і KOLA.

Ситуація загострилася під час Нацвідбору на Євробачення-2024, де вона виступала у дуеті з alyona alyona.

“Я зробила вдих і видих та продовжуватиму робити те, що я роблю. Але прорватися на новому етапі своєї творчості можливо лише з вашою підтримкою, я дуже потребую її”, - звернулася до слухачів Яна.

Крім того, Шемаєва була змушена також видалити своє нове відео на трек “Розчиняюсь", який вона записала разом з Євгеном Хмарою.

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Наразі співачка відновила свою сторінку в Instagram, а також перезалила mood-відео. Однак гарантій, що вона не потрапить знову у подібну ситуацію через дії російських ботів - немає.

Також, за словами артистки, відтепер її сторінка в Instagram “буде приватною, тільки для шановних".