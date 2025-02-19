"Важливо знати". Jerry Heil назвала топ-5 улюблених українських поетів
Популярна українська співачка Jerry Heil випустила нову пісню на слова культового прозаїка, поета і культуролога Юрія Іздрика і назвала своїх улюблених поетів сучасності.
Своїм топ-5 віршотворців Яна Шемаєва поділилася з читачами РБК-Україна.
Яких поетів любить Jerry Heil
"Скрутні часи створили гарну тенденцію - ми все частіше звертаємося до митців, що відійшли в історію, надихаємося ними", - коментує Яна.
При цьому артистка наголошує, що сьогодні "так само важливо підтримувати та знати творчість наших сучасників, особливо тих, хто створює культуру тут і зараз, пліч-о-пліч з нами".
Особисто Jerry Heil неабияк надихається творчістю:
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Дарʼї Лісіч - поетеси із Харкова, авторки збірки "Один великий вірш і декілька маленьких", чия поезія лягла в основу спільної пісні Jerry Heil і Володимира Дантеса "Губи у губах"
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Сергія Жадана - видатного сучасного письменника, поета, перекладача, музиканта та громадського діяча, чия творчість відзначається гострою соціальною чутливістю та глибоким осмисленням української історії й сучасності
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Ліни Костенко - величної поетеси-шістдесятниці, інтелектуалки, авторки історичної поезії, що вирізняється глибоким ліризмом, філософською насиченістю та гострою громадянською позицією
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Дмитра Павличка - класика української поезії, провідника шістдесятників, автора патріотичної та інтимної лірики
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Юрія Іздрика - постмодерніста, творця андеґраундної літератури, який експериментує з формою та мовою, поєднуючи й іронію, і містицизм, і філософські роздуми про сучасність.
Саме вірші Іздрика Шемаєва оживила у новій пісні "Розчиняюсь" разом із Євгеном Хмарою.
Що відомо про пісню "Розчиняюсь"
Пісня поєднує два вірші Іздрика - "Cycles" та "Solvere" - у відверте музичне зізнання, яке оживає завдяки імпровізації віртуозного піаніста.
Даний трек і відео до нього - результат творчої колаборації трьох видів мистецтва: поезії, інструментальної музики та співу.
"Я давно захоплююся творчістю Юрія Іздрика - його поезія завжди відчувалася мені як пісні, у яких просто ще немає мелодій. Так само захоплююсь неймовірним композитором Євгеном Хмарою, тому створити таке творче тріо було природним кроком… Робота над цією піснею була чистою та нефільтрованою творчою енергією. Я безмежно вдячна за цю синергію, адже саме так народжується справжнє мистецтво - через взаємодію різних форм і душ", - каже Яна.
Як розповіли нам у пресслужбі артистки, "Розчиняюсь" - це другий сингл з майбутнього альбому Jerry Heil, до якого також увійде її зимовий хіт "Сніг", випущений наприкінці 2024 року.
За словами співачки, кожен трек цього альбому буде "сповіддю одного з її архетипів".
Раніше Jerry Heil з'явилася на обкладинці відомого глянцю.
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