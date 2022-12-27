Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: "вставати і сідати не можу"

В якому стані зараз артистка

За словами Яни Шимаєвої, її політ виявився досить вдалим, адже пуховик спрацював як парашут.

"Я летіла з триметрової висоти, впала на бетон, і при цьому в мене майже немає синців. Я зламала одне ребро, отримала струс мозку, і мені важко ходити. Але з кожним днем мені стає краще", - розповідає зірка.

Jerry Heil показала травма після падіння в яму (фото: t.me/jerryheil)

Вона розповідає, що кожного дня отримує величезну дозу підтримки та приємних слів від аудиторії, і саме це прискорює її одужання. А лікарі та медсестри роблять із нею селфі, а ще просять дати автограф для їхніх дітей.

Співачка роздає автографи прямо в лікарні (фото: t.me/jerryheil)

Наразі Яна майже не може самостійно вставати чи сідати, тобто потребує постійної підтримки, а ще в неї часті запаморочення голови.

Натомість Jerry Heil вже хоче виписатися з лікарні та виступити в Івано-Франківську, адже саме цей концерт скасували через нещасний випадок. Натомість лікарі прогнозують, що для повного відновлення співачці знадобиться до трьох місяців, допоки біль вщухне.