Jerry Heil показала, як виглядає після падіння в оркестрову яму: "вставати і сідати не можу"

На нещодавньому концерті в Тернополі прямо під час виступу виконавиця Jerry Heil впала в оркестрову яму з триметрової висоти. Її відразу ж госпіталізували та діагностували перелом ребра. Однак сама Яна вважає політ дуже вдалим.
Які наслідки її травмування співачка розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1".
За словами Яни Шимаєвої, її політ виявився досить вдалим, адже пуховик спрацював як парашут.
"Я летіла з триметрової висоти, впала на бетон, і при цьому в мене майже немає синців. Я зламала одне ребро, отримала струс мозку, і мені важко ходити. Але з кожним днем мені стає краще", - розповідає зірка.
Jerry Heil показала травма після падіння в яму (фото: t.me/jerryheil)
Вона розповідає, що кожного дня отримує величезну дозу підтримки та приємних слів від аудиторії, і саме це прискорює її одужання. А лікарі та медсестри роблять із нею селфі, а ще просять дати автограф для їхніх дітей.
Співачка роздає автографи прямо в лікарні (фото: t.me/jerryheil)
Наразі Яна майже не може самостійно вставати чи сідати, тобто потребує постійної підтримки, а ще в неї часті запаморочення голови.
Натомість Jerry Heil вже хоче виписатися з лікарні та виступити в Івано-Франківську, адже саме цей концерт скасували через нещасний випадок. Натомість лікарі прогнозують, що для повного відновлення співачці знадобиться до трьох місяців, допоки біль вщухне.
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