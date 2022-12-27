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Jerry Heil показала, как выглядит после падения в оркестровую яму: "вставать и садиться не могу"

Певица Jerry Heil упала во время концерта (фото: instagram com thejerryheil)
Автор: Юлия Гаюк

На недавнем концерте в Тернополе прямо во время выступления исполнительница Jerry Heil упала в оркестровую яму с трехметровой высоты. Ее сразу же госпитализировали и диагностировали перелом ребра. Однако сама Яна считает полет очень удачным.

Какие последствия ее травмирования певица рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".

В каком состоянии сейчас артистка

По словам Яны Шимаевой, ее полет оказался достаточно удачным, ведь пуховик сработал как парашют.

"Я летела с трехметровой высоты, упала на бетон, и при этом у меня почти нет синяков. Я сломала одно ребро, получила сотрясение мозга, и мне тяжело ходить. Но с каждым днем мне становится лучше", - рассказывает звезда.

Jerry Heil показала травму после падения в яму (фото: t.me/jerryheil)

Она рассказывает, что каждый день получает огромную дозу поддержки и приятных слов от аудитории, и это ускоряет ее выздоровление. Врачи и медсестры делают с ней селфи, а еще просят дать автограф для их детей.

Певица раздает автографы прямо в больнице (фото: t.me/jerryheil)

Сейчас Яна почти не может самостоятельно вставать или садиться, то есть нуждается в постоянной поддержке, а еще у нее частые головокружения.

Зато Jerry Heil уже хочет выписаться из больницы и выступить в Ивано-Франковске, ведь именно этот концерт отменили из-за несчастного случая. Врачи прогнозируют, что для полного восстановления певице понадобится до трех месяцев, пока боль утихнет.

Раньше мы рассказывали, как Яна отреагировала на проигрыш на Нацотборе на Евровидение 2023 года.

Смотрите, что она подарила отцу для облегчения работы.

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