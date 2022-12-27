Jerry Heil показала, как выглядит после падения в оркестровую яму: "вставать и садиться не могу"

На недавнем концерте в Тернополе прямо во время выступления исполнительница Jerry Heil упала в оркестровую яму с трехметровой высоты. Ее сразу же госпитализировали и диагностировали перелом ребра. Однако сама Яна считает полет очень удачным.
Какие последствия ее травмирования певица рассказала в эфире "Сніданку з 1+1".
По словам Яны Шимаевой, ее полет оказался достаточно удачным, ведь пуховик сработал как парашют.
"Я летела с трехметровой высоты, упала на бетон, и при этом у меня почти нет синяков. Я сломала одно ребро, получила сотрясение мозга, и мне тяжело ходить. Но с каждым днем мне становится лучше", - рассказывает звезда.
Jerry Heil показала травму после падения в яму (фото: t.me/jerryheil)
Она рассказывает, что каждый день получает огромную дозу поддержки и приятных слов от аудитории, и это ускоряет ее выздоровление. Врачи и медсестры делают с ней селфи, а еще просят дать автограф для их детей.
Певица раздает автографы прямо в больнице (фото: t.me/jerryheil)
Сейчас Яна почти не может самостоятельно вставать или садиться, то есть нуждается в постоянной поддержке, а еще у нее частые головокружения.
Зато Jerry Heil уже хочет выписаться из больницы и выступить в Ивано-Франковске, ведь именно этот концерт отменили из-за несчастного случая. Врачи прогнозируют, что для полного восстановления певице понадобится до трех месяцев, пока боль утихнет.
Раньше мы рассказывали, как Яна отреагировала на проигрыш на Нацотборе на Евровидение 2023 года.