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Jerry Heil у дуеті з MONATIK щемливо заспівали про кохання (відео)

Jerry Heil і MONATIK (фото: Михайло Федорак)
Автор: Іванна Пашкевич

Jerry Heil та MONATIK презентували свою першу спільну пісню, яку назвали "ВИМОЛИВ". Артисти об’єдналися, щоб заспівати про почуття, настільки сильні, що в них важко повірити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу.

Jerry Heil поділилася, що "Вимолив" - про кохання, яке справді можна лише вимолити.

В основу композиції покладено вірш поета Юрія Іздрика "Rattle", а фортепіанну партію записав піаніст Євген Хмара.Jerry Heil і MONATIK (фото: Михайло Федорак)

Ідея створити пісню належала саме Jerry Heil, а співпраця з Дмитром Монатіком, за словами останнього, стала легкою та органічною.

Jerry Heil і MONATIK (фото: Михайло Федорак)

Євген Хмара також поділився враженнями про спільну роботу з виконавицею, зазначивши, що це була музика, яка народилася миттєво, без роздумів, у потоці творчості.

До слова, разом з піснею артисти презентували також атмосферний відеокліп, режисером якого став Ілля Дуцик.

Крім того, "ВИМОЛИВ" став офіційним саундтреком до романтичної комедії "Відпустка наосліп", яка вийде в кінотеатрах України 13 березня.

Трек також увійде до майбутнього альбому Jerry Heil "АРХЕТИПИ", до якого вже анонсовані зимовий хіт "СНІГ" та спільна робота з Євгеном Хмарою "РОЗЧИНЯЮСЬ".

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