В Ізюмі є своя Чорнобаївка, де окупантів раз за разом відправляють в пекло

В одній з найгарячіших точок України - місті Ізюм, відтепер своя Чорнобаївка. ЗСУ влаштовують окупантам День бабака на в блок-посту на одному з виїздів.

Про це повідомили в Ізюмській міськраді.

"Здається, в Ізюмі з’являється своя "Чорнобаївка". Російські окупанти вже вкотре намагаються звести свій блок-пост біля посту поліції на виїзді з міста, але Збройні Сили України раз за разом відправляють їх там в пекло", - говориться в повідомленні. Генерала поки ще не ліквідували, проте полковник інженерних "військ" вже відправився на батьківщину груZом-200. Дивіться на відео нижче роботу влучну роботу наших Збройних сил: