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В Ізюмі є своя Чорнобаївка, де окупантів раз за разом відправляють в пекло

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Ізюм, Неділя 20 березня 2022 16:35
В Ізюмі є своя Чорнобаївка, де окупантів раз за разом відправляють в пекло Колаж РБК-Україна: в Ізюмі своя Чорнобаївка
Автор: Світлана Мащенко

В одній з найгарячіших точок України - місті Ізюм, відтепер своя Чорнобаївка. ЗСУ влаштовують окупантам День бабака на в блок-посту на одному з виїздів.

Про це повідомили в Ізюмській міськраді.

"Здається, в Ізюмі з’являється своя "Чорнобаївка". Російські окупанти вже вкотре намагаються звести свій блок-пост біля посту поліції на виїзді з міста, але Збройні Сили України раз за разом відправляють їх там в пекло", - говориться в повідомленні.

Генерала поки ще не ліквідували, проте полковник інженерних "військ" вже відправився на батьківщину груZом-200.

Дивіться на відео нижче роботу влучну роботу наших Збройних сил:

Нагадаємо, що українські військові розгромили техніку російських окупантів у Чорнобаївці під Херсоном вже ушосте. Інтернет сповнився мемами на цю тему.

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