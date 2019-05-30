ru
ua

Не наша специализация: сыну известного юриста отказали в помощи в травмпункте


Врачи не захотели вытаскивать клеща у ребенка

В больнице Киева детские врачи отказались предоставить скорую медицинскую помощь ребенку. Об этом сообщила известный юрист Анна Маляр на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что травмпункт Детской 7-й больницы Киева, который находится по адресу Подвысоцкого, 4Б, отказался извлечь клеща у ребенка.

Когда медработники узнали, что клещ находится на ноге ребенка, то отправили ее в другую больницу, аргументируя это тем, что у них челюстно-лицевой травмпункт.

"Я начинаю включать "юриста", до этого я уже звонила в скорую и мне сказали, что с таким вопросом нам обязаны помочь в любом травмпункте, никаких ограничений", - написала Анна.

Но ни на какие нормы закона медработники не обращали внимания. Более того, они придумали другую отговорку. По их словам, у них нет лаборатории и возможностей для исследования клеща, а это обязательно. Поэтому женщину с ребенком снова отправили в другую больницу.

Фото: facebook.com

Юрист отправилась с ребенком в детскую больницу Охматдет, в которой в час ночи оказалась очередь, но там принимают всех детей.

"И, главное, выяснилось, что никакой лаборатории и обязательного исследования клеща не нужно. Это на усмотрение родителей. Ключевое - это обследование ребенка", - рассказала Анна.

Кроме того, она посоветовала все быть осторожными, потому что ребенок подцепил клеща в киевском парке во время школьной прогулке.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

  • В прошлом году, когда сына укусила собака, нас тоже от туда послали, поехали в Охматдет;
  • С ума сойти можно, чем клещ в ноге отличается от клеща в голове?

Скриншот с Facebook

  • Подтверждаю. "Травмпункт" в седьмой больнице только вывеска. Хорошо, что в "Охматдет" профессиональные врачи и качественная помощь. Но очереди, очереди...
  • У нас в пункте скорой у ребенка отказались вытаскивать клеща, так не умели.

Напомним, что Уляна Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста.

Ранее мы писали, как правильно самостоятельно удалить клеща.

Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Читать все новости