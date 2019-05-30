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Не наша спеціалізація: синові відомого юриста відмовили в допомозі в травмпункті


Лікарі не захотіли витягати кліща у дитини

В лікарні Києва дитячі лікарі відмовилися надати швидку медичну допомогу дитині. Про це повідомила відомий юрист Ганна Маляр на своїй сторінці в Facebook.

Жінка розповіла, що травмпункту Дитячої 7-ї лікарні Києва, який знаходиться за адресою Підвисоцького, 4Б, відмовився витягти кліща у дитини.

Коли вони дізналися, що кліщ знаходиться на нозі дитини, то відправили її в іншу лікарню, аргументуючи це тим, що у них щелепно-лицевий травмпункт.

"Я починаю включати "юриста", до цього я вже дзвонила в швидку і мені сказали, що з таким питанням нам зобов'язані допомогти в будь-якому травмпункті, ніяких обмежень", - написала Анна.

Але ні на які норми закону медпрацівники не звертали уваги. Більше того, вони придумали іншу відмовку. За їх словами, у них немає лабораторії і можливостей для дослідження кліща, а це обов'язково. Тому жінку з дитиною знову відправили в іншу лікарню.

Фото: facebook.com

Юрист вирушила з дитиною в дитячу лікарню Охматдит, у якій в годину ночі опинилася черга, але там приймають всіх дітей.

"І, головне, з'ясувалося, що ніякої лабораторії та обов'язкового дослідження кліща не потрібно. Це на розсуд батьків. Ключове - це обстеження дитини", - розповіла Ганна.

Крім того, вона порадила всім бути обережними, тому що дитина підчепила кліща в київському парку під час шкільної прогулянки.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • У минулому році, коли сина вкусила собака, нас теж від туди послали, поїхали в Охматдит;
  • Збожеволіти можна, чим кліщ у нозі відрізняється від кліща в голові?

Скріншот з Facebook

  • Підтверджую. "Травмпункту" в сьомий лікарні тільки вивіска. Добре, що в "Охматдит" професійні лікарі та якісна допомога. Але черги, черги...
  • У нас в пункті швидкої у дитини відмовилися витягати кліща, бо не вміли.

Нагадаємо, що Уляна Супрун підготувала медичну пам'ятку для туриста.

Раніше ми писали, як правильно видалити кліща.

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