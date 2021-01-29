Известный украинский врач рассказал, почему вакцинация от COVID-19 нужна не всем

Вакцинировать от коронавируса всех украинцев подряд совсем не нужно потому, что многие из них уже переболели и у них выработался естественный иммунитет. В этом уверен врач-анестезиолог из Ровно Павел Сильковский. По его словам, большинство людей болеет COVID-19 всего один раз, повторные случаи - это скорее исключения.

Об этом он сообщил в комментарии "КП в Украине". У человека вырабатывается долгий иммунитет к инфекции, поэтому вакцинировать всех подряд, по мнению Сильковского, нет необходимости. Колоть вакцину следует тем украинцам, которые еще не переболели коронавирусом. А также людям старшего возраста и тем, кто в зоне риска (больные с хроническими болезнями, патологиями).

Медик отметил, что он не планирует вакцинироваться, так как переболел коронавирусом прошлым летом.

"Я не планирую вакцинироваться, потому что уже переболел. Единственный момент, который может меня заставить это сделать: если вакцинация будет требованием для путешествий за границу", - сообщил медик.

Кстати, семья медика от него инфекцию не подцепила. Он лечился дома, от родных не изолировался.

"Еще в начале марта 2020-го они переболели обычной простудой. А от меня коронавирусом не заразились. Уже позже, общаясь со своими пациентами, я сделал такой вывод: люди, которые недавно перенесли респираторные заболевания, имеют активированный иммунитет. Это не специфический иммунитет против коронавируса, нет. Но иммунная система была активирована, она эффективно боролась и против коронавируса. А сейчас в нашем обществе множество людей, которые перенесли COVID-19", - резюмировал врач.

Как мы писали ранее, врач рассказал о снижении динамики коронавируса в Украине.