Причина не локдаун: врач рассказал о снижении коронавируса в Украине

Врач рассказал о снижении коронавируса в Украине (фото: УНИАН)

В Украине в последние дни наблюдается снижение динамики заболеваний коронавирусом. Известный врач Павел Сильковский объяснил, почему так происходит. Он уверен, что причина снижение активности вируса не локдаун, а то, что 50% людей в стране уже переболели и у них выработался естественный иммунитет.

"В чем же причина? В том, что количество переболевших уже больше 50% и в обществе формируется коллективный иммунитет. Иммунитет от Ковид-19 должен быть устойчивым и длительным. Примером этого является ближайшие родственники COVID-19 - SARS-cov i MERS. Подтверждением этого является отсутствие повторных вспышек ковида среди тех, кто уже переболели. Большинство из нас уже имеют естественный иммунитет и не требуют искусственной иммунизации", - рассказал врач на своей Facebook-странице.

Павел сообщил интересную новость, что, по его мнению, в этом сезоне Украине не грозит эпидемия гриппа. Но причина совсем не введении локдауна.

"В ближайшее время скорее всего нам не грозит эпидемия гриппа и ОРЗ, несмотря на постоянные запугивания. Причина этому - интерференция вирусов, когда одни вирусы поглощаются другими, и дополнительная активация иммунитета. А не ношение масок и локдауны, которым вскоре припишут еще и лечебный, а не только защитный эффект", - считает медик.

По мнению врача, в стране не должны ограничивать нормальное обучение детей в школах, а Украина постепенно должна возвращаться к обычной жизни.

"В связи с этим нет никаких оснований ограничивать в Украине полноценное обучение детей и студентов, вводить дополнительные запреты и тому подобное. По факту Украина выходит из красной зоны и постепенно должна была возвращаться к нормальной жизни. В первую очередь, морально и ментально. А дальше - организационно", - резюмировал Павел.

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