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Відомий український лікар розповів, чому вакцинація від COVID-19 потрібна не всім

Автор: Людмила Жукова

Вакцинувати від коронавірусу всіх українців підряд зовсім не потрібно тому, що багато з них вже перехворіли й у них виробився природний імунітет. У цьому впевнений лікар-анестезіолог з Рівного Павло Сільковський. За його словами, більшість людей хворіє COVID-19 всього один раз, повторні випадки - це швидше виключення.

Про це він повідомив у коментарі "КП в Україні". У людини виробляється довгий імунітет до інфекції, тому вакцинувати всіх підряд, на думку Сільковського, нема потреби. Колоти вакцину слід тим українцям, які ще не перехворіли на коронавірус. А також людям старшого віку і тим, хто в зоні ризику (хворі з хронічними хворобами, патологіями).

Медик зазначив, що він не планує вакцинуватися, через те, що перехворів на коронавірус минулого літа.

"Я не планую вакцинуватися, тому що вже перехворів. Єдиний момент, який може мене змусити це зробити: якщо вакцинація буде вимогою для подорожей за кордон", - повідомив медик.

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До речі, сім'я медика від нього не підхопила інфекцію. Він лікувався вдома, від рідних не ізолювався.

"Ще на початку березня 2020-го вони перехворіли на звичайну застуду. А від мене коронавірусом не заразилися. Вже пізніше, спілкуючись зі своїми пацієнтами, я зробив такий висновок: люди, які нещодавно перенесли респіраторні захворювання, мають активований імунітет. Це не специфічний імунітет проти коронавірусу, ні. Але імунна система була активована, вона ефективно боролася і проти коронавірусу. А зараз в нашому суспільстві багато людей, які перенесли COVID-19", - резюмував лікар.

Як ми писали раніше, лікар розповів про зниження динаміки коронавірусу в Україні.

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